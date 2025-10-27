Porto Alegre recebe cerimônia de diplomação dos novos membros da Academia Brasileira de Ciências

A cidade de Porto Alegre irá sediar a cerimônia de diplomação dos novos membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências (ABC) da região Sul. O evento marca um reconhecimento a jovens cientistas com até 40 anos que têm se destacado por suas trajetórias e projetos de pesquisa. A cerimônia ocorrerá no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 30 de outubro, a partir das 9h30min.



Neste ano, o evento reunirá os membros eleitos em 2024 e 2025. A cerimônia do ano passado precisou ser adiada por causa das enchentes que atingiram o estado, e agora os dez jovens cientistas serão diplomados juntos. Durante o simpósio, eles apresentarão ao público um pouco de suas pesquisas e participarão de uma conversa com os presentes.



A eleição como membro afiliado da ABC é uma forma de valorizar e reconhecer jovens pesquisadores. Os candidatos são indicados e eleitos pelos membros titulares da Academia, e os mandatos têm duração de cinco anos. As informações são da assessoria da ABC.

LEIA TAMBÉM: Pesquisador da Ufrgs é eleito membro da Academia Mundial de Ciências



Os novos membros afiliados eleitos em 2025 são Ives Cavalcante Passos (Ufrgs), Jade de Oliveira (Ufrgs), Jonas Alex Morales Saute (Ufrgs), Rafael da Costa Nunes (Ufrgs) e Vanessa Galli (UFPel). Já os eleitos em 2024 são Cristiane Luchese (UFPel), José Reck Júnior (IPVDF), Luciana Tovo Rodrigues (UFPel), Renata Rojas Guerra (UFSM) e Ulisses de Pádua Pereira (UEL).



A cerimônia, promovida em parceria com a Ufrgs, será aberta pelo vice-presidente regional da ABC, Ruben Oliven, e contará com a participação da reitora da Ufrgs, Marcia Barbosa, além do diretor técnico-científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), o acadêmico Rafael Roesler e da pró-reitora de pesquisa Maria Pereira.



A programação inclui ainda duas palestras magnas de membros titulares da ABC. O químico Aldo Zarbin, professor da Universidade Federal do Paraná, abordará o tema "Nanoarquiteturas para baterias transparentes, flexíveis e sustentáveis"; enquanto Jefferson Simões, pioneiro em glaciologia no Brasil e professor da Ufrgs, falará sobre "O registro das mudanças ambientais no gelo polar". Os novos membros afiliados eleitos em 2025 são Ives Cavalcante Passos (Ufrgs), Jade de Oliveira (Ufrgs), Jonas Alex Morales Saute (Ufrgs), Rafael da Costa Nunes (Ufrgs) e Vanessa Galli (UFPel). Já os eleitos em 2024 são Cristiane Luchese (UFPel), José Reck Júnior (IPVDF), Luciana Tovo Rodrigues (UFPel), Renata Rojas Guerra (UFSM) e Ulisses de Pádua Pereira (UEL).A cerimônia, promovida em parceria com a Ufrgs, será aberta pelo, e contará com a participação da reitora da Ufrgs, Marcia Barbosa, além do diretor técnico-científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), o acadêmico Rafael Roesler e da pró-reitora de pesquisa Maria Pereira.A programação inclui ainda duas palestras magnas de membros titulares da ABC. O químico Aldo Zarbin, professor da Universidade Federal do Paraná, abordará o tema "Nanoarquiteturas para baterias transparentes, flexíveis e sustentáveis"; enquanto Jefferson Simões, pioneiro em glaciologia no Brasil e professor da Ufrgs, falará sobre "O registro das mudanças ambientais no gelo polar".