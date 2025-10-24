Ministério da Saúde e Anvisa estabelecem 'prioridade absoluta' a pesquisa de polilaminina, diz Padilha

O ministro Alexandre Padilha afirmou que o Ministério da Saúde e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabeleceram prioridade para apoiar estudos em torno da aprovação da polilaminina. O medicamento está sendo desenvolvido por pesquisadores da UFRJ e, em testes iniciais, reverteu quadros de lesão medular em pessoas que haviam perdido o movimento do corpo.

Padilha e Tatiana Sampaio, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do projeto, conversaram na última segunda-feira (20), em Brasília. O encontro aconteceu pouco antes de uma audiência pública no Senado Federal sobre novas tecnologias na saúde, convocada pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

LEIA TAMBÉM: Anvisa intensifica ações diante de casos de intoxicação por metanol

"A polilaminina, desenvolvida por pesquisadores da UFRJ sob a liderança da profa. Tatiana Sampaio, é esperança na recuperação de lesões medulares e pode chegar mais rápido ao SUS. O Ministério da Saúde e a Anvisa estabeleceram prioridade absoluta para acompanhar estudos de avaliação da sua segurança e eficácia e, com isso, acelerar a chance de acesso à população", diz a publicação do ministro no X.

Em setembro, Tatiana e o laboratório Cristália apresentaram o medicamento, produzido a partir da proteína laminina, coletada na placenta humana. A polilaminina é capaz de estimular neurônios maduros, que não iriam mais se desenvolver, a rejuvenescerem e a criarem novos axônios fios extremamente finos que transportam os impulsos elétricos pelo corpo.

As primeiras fases do estudo mostraram que ele foi capaz de regenerar a medula em pessoas que tiveram rompimento do órgão em acidentes e que levaram a uma paraplegia paralisia dos membros inferiores ou tetraplegia paralisia de membros inferiores e superiores.

Agora, o laboratório aguarda a autorização da Anvisa para fazer o estudo clínico regulatório ampliado. O medicamento deverá ser aplicado ainda em fase experimental em um grupo maior de pessoas, com lesões medulares agudas, que tiverem acontecido há no máximo quatro dias.

RS registra maior número de casos de chikungunya na série histórica LEIA TAMBÉM:

Tatiana diz à Folha de S.Paulo que a expectativa é de que a Anvisa possa aprovar logo o estudo. "Agora é torcer", diz a pesquisadora.