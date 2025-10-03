Anvisa intensifica ações diante de casos de intoxicação por metanol

Diante dos recentes casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo e Pernambuco, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensifica as ações de combate contra o consumo da substância.

Uma das prioridades da agência é viabilizar a disponibilidade do medicamento fomepizol, indicado como antídoto para intoxicação por metanol. Segundo a nota divulgada no site do Governo Federal, a Anvisa já consultou formalmente as autoridades reguladoras internacionais sobre a autorização de comercialização do produto em seus respectivos países, contemplando Argentina, Estados Unidos, Japão, entre outros.

Além disso, foi publicado um Edital de Chamamento para identificar fabricantes e distribuidores internacionais com disponibilidade imediata de fornecimento do medicamento ao Ministério da Saúde. O objetivo é acelerar a aquisição do produto e garantir o atendimento aos pacientes no menor tempo possível. A iniciativa para o fomepizol responde a um ofício de urgência enviado pela secretaria, solicitando a publicação do edital.

A Anvisa também está em articulação com os laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) para definir o fluxo de coleta e envio de amostras suspeitas de contaminação. Já foram identificados três laboratórios com capacidade analítica para esse tipo de análise: Lacen/DF, Laboratório Municipal de São Paulo e o INCQS/Fiocruz. A previsão é de que, em breve, esses laboratórios estejam plenamente aptos a iniciar as análises.

Ademais, a Agência está em tratativas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), visando estabelecer cooperação para ampliar a capacidade de testagem das amostras. As orientações para envio dos modelos pelas Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais ainda serão divulgadas.



O departamento ainda reforça que trabalha na identificação de farmácias de manipulação e laboratórios farmacêuticos aptos à preparação estéril de etanol grau farmacêutico, que poderá ser considerado como alternativa terapêutica ao fomepizol, caso necessário. Em caso de emergência, o Disque-Intoxicação (0800-722-6001) disponibiliza assistência e informações de primeiros socorros em casos de intoxicação, até que o paciente chegue ao local de atendimento médico de emergência. Atualmente, existem 13 Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) que fazem parte do serviço.