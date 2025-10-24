CMPC realiza a doação de 500 mil cadernos para estudantes da rede pública do Rio Grande do Sul

A partir deste mês de outubro, a CMPC realiza uma de suas ações sociais no Rio Grande do Sul, intitulada Escrevendo o Futuro. A companhia, com apoio das secretarias municipais de Educação, distribuirá 500 mil cadernos para estudantes da rede pública de escolas municipais e estaduais localizadas em 65 municípios gaúchos. As entregas se estenderão ao longo dos próximos meses.



A iniciativa acontece desde a década de 1990, tendo contribuído para a formação de aproximadamente oito milhões de estudantes. As cidades contempladas estão distribuídas onde a CMPC possui operações florestais, industriais e portuárias. As informações são da assessoria da CMPC.

"Este projeto é a materialização de tudo que acreditamos e que nos enche de orgulho. Por isso, acontece há mais de três décadas e faz a diferença na educação de diversos municípios gaúchos onde a CMPC está inserida. Esperamos que essas doações abram caminhos para o desenvolvimento de crianças e jovens", afirma Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil.



Neste ano, serão beneficiados os seguintes municípios: Santana do Livramento, São Francisco de Assis, Itaqui, São Borja, Maçambará, Manoel Viana, Alegrete, Cacequi, Unistalda, Rosário do Sul, São Gabriel, Santa Margarida do Sul, Vila Nova do Sul, São Sepé, Lavras do Sul, Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista, Canguçu, Cachoeira do Sul, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Dom Feliciano, São Jerônimo, Butiá, Rio Pardo, Minas do Leão, Amaral Ferrador, Balneário Pinhal, Camaquã, Capivari do Sul, Cerro Grande do Sul, Cristal, Cidreira, Barra do Ribeiro, Guaíba, Osório, Palmares do Sul, São Lourenço do Sul, Sertão Santana, Sentinela do Sul, Tapes, Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Arroio dos Ratos, Triunfo, Barão do Triunfo, Charqueadas, General Câmara, Pedras Altas, Pedro Osório, Candiota, Pinheiro Machado, Piratini, Herval, Rio Grande, Bagé, Arroio Grande, Jaguarão, Hulha Negra, Cerrito, Capão do Leão, Aceguá, Santa Vitória do Palmar e Pelotas