Prefeitura promove aulão gratuito para o Enem no Auditório Araújo Vianna

A Prefeitura de Porto Alegre realiza no domingo, 2 de novembro, o Baita Aulão!, uma revisão gratuita e intensiva voltada a estudantes em situação de vulnerabilidade social que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento ocorre das 9h às 17h, no Auditório Araújo Vianna, com inscrições gratuitas no site da prefeitura.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH), em parceria com as secretarias municipais de Educação e de Cultura; com apoio da Central Única das Favelas (Cufa) e GG Concursos.



O aulão reunirá revisão de todas as áreas de conhecimento cobradas pelo Enem, dicas de redação, estratégias de prova e orientação emocional, além de suporte pedagógico e social durante todo o dia.

Neste ano, o Enem acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro e conta com um total de 180 questões. No primeiro dia, a prova contempla os campos de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação com o tema definido pelo órgão federal. Já no segundo dia, ocorrem as perguntas de Matemática e Ciências da Natureza. O tempo para a avaliação varia de 5h a 5h30m dependendo da data.