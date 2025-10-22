Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralJustiça

Publicada em 22 de Outubro de 2025 às 12:01

Professor de Direito acusado de crimes sexuais é solto em Porto Alegre

Conrado Paulino da Rosa foi preso na manhã do dia 26 de setembro pela Polícia Civil

Conrado Paulino da Rosa foi preso na manhã do dia 26 de setembro pela Polícia Civil

Facebook/Reprodução/JC
Compartilhe:
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Foi solto, nesta terça-feira (21), em Porto Alegre, o advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa. Ele é acusado de crimes sexuais. “Informamos que a prisão era temporária, de 30 dias, com prazo de vencimento no dia 24 de outubro. A defesa manifestou pedido de soltura, sendo acolhido pelo Juízo nesta terça-feira, 21. Lembramos que o processo tramita em segredo e mais detalhes sobre o caso não poderão ser informados pela Justiça”, divulga a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Rosa foi preso na manhã do dia 26 de setembro pela Polícia Civil, que o investiga pela prática de crimes sexuais e violência psicológica contra mulheres entre 2013 e 2025, em Porto Alegre. O suspeito não possuía antecedentes criminais. Uma coletiva de imprensa chegou a ser promovida na época da prisão com a presença da subchefe de Polícia, delegada Adriana Regina da Costa; da diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, delegada Tatiana Barreira Bastos; da diretora da Dipam/DPGV, delegada Waleska Aline Viana de Alvarenga; e da titular da 2ª Deam/Porto Alegre, delegada Fernanda Campos Hablich.
Foi solto, nesta terça-feira (21), em Porto Alegre, o advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa. Ele é acusado de crimes sexuais.

“Informamos que a prisão era temporária, de 30 dias, com prazo de vencimento no dia 24 de outubro. A defesa manifestou pedido de soltura, sendo acolhido pelo Juízo nesta terça-feira, 21. Lembramos que o processo tramita em segredo e mais detalhes sobre o caso não poderão ser informados pela Justiça”, divulga a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

Rosa foi preso na manhã do dia 26 de setembro pela Polícia Civil, que o investiga pela prática de crimes sexuais e violência psicológica contra mulheres entre 2013 e 2025, em Porto Alegre. O suspeito não possuía antecedentes criminais.

Uma coletiva de imprensa chegou a ser promovida na época da prisão com a presença da subchefe de Polícia, delegada Adriana Regina da Costa; da diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, delegada Tatiana Barreira Bastos; da diretora da Dipam/DPGV, delegada Waleska Aline Viana de Alvarenga; e da titular da 2ª Deam/Porto Alegre, delegada Fernanda Campos Hablich.

Notícias relacionadas