Professor de Direito acusado de crimes sexuais é solto em Porto Alegre

Foi solto, nesta terça-feira (21), em Porto Alegre, o advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa. Ele é acusado de crimes sexuais. “Informamos que a prisão era temporária, de 30 dias, com prazo de vencimento no dia 24 de outubro. A defesa manifestou pedido de soltura, sendo acolhido pelo Juízo nesta terça-feira, 21. Lembramos que o processo tramita em segredo e mais detalhes sobre o caso não poderão ser informados pela Justiça”, divulga a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Rosa foi preso na manhã do dia 26 de setembro pela Polícia Civil, que o investiga pela prática de crimes sexuais e violência psicológica contra mulheres entre 2013 e 2025, em Porto Alegre. O suspeito não possuía antecedentes criminais. Uma coletiva de imprensa chegou a ser promovida na época da prisão com a presença da subchefe de Polícia, delegada Adriana Regina da Costa; da diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, delegada Tatiana Barreira Bastos; da diretora da Dipam/DPGV, delegada Waleska Aline Viana de Alvarenga; e da titular da 2ª Deam/Porto Alegre, delegada Fernanda Campos Hablich.