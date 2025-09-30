Justiça nega pedido de habeas corpus para advogado acusado de crimes sexuais

A desembargadora Naele Ochoa Piazzeta, da 8ª Câmara Criminal do TJRS, indeferiu o pedido liminar de habeas corpus para o advogado e professor de Direito acusado de crimes sexuais, em Porto Alegre, Conrado Paulino da Rosa. A defesa do investigado ingressou com o pedido na sexta-feira (26), mesmo dia em que foi apreciado pela magistrada.

Após manifestação do Ministério Público, o habeas corpus voltará a ser julgado pelos demais desembargadores que integram a Câmara Criminal, em data ainda não definida. O homem foi preso na manhã de sexta-feira pela Polícia Civil, que o investiga pela prática de crimes sexuais e violência psicológica contra mulheres entre 2013 e 2025, em Porto Alegre. Após manifestação do Ministério Público, o habeas corpus voltará a ser julgado pelos demais desembargadores que integram a Câmara Criminal, em data ainda não definida. O homem foi preso na manhã de sexta-feira pela Polícia Civil, que o investiga pela prática de crimes sexuais e

O suspeito não possuía antecedentes criminais. Detalhes e mais informações sobre a prisão do suspeito foram passadas durante coletiva de imprensa com a presença da subchefe de Polícia, delegada Adriana Regina da Costa; da diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, delegada Tatiana Barreira Bastos; da diretora da Dipam/DPGV, delegada Waleska Aline Viana de Alvarenga; e da titular da 2ª Deam/Porto Alegre, delegada Fernanda Campos Hablich.