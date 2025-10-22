Alma Mater recebe prêmio ODS RS por transformar vidas na primeira infância

A Alma Mater – Rede de Apoio foi reconhecida com o primeiro lugar no Prêmio ODS RS, pela atuação do projeto Alma Mater Bebê, voltado a mães e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. A distinção, entregue neste mês de outubro, destaca o impacto social e ambiental das ações da organização, alinhadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 3 da ONU, que trata de saúde e bem-estar. Com cinco anos de atuação, a iniciativa já beneficiou mais de 5 mil famílias, consolidando-se como referência no cuidado à maternidade e à primeira infância no Rio Grande do Sul.

A presidente da entidade, Fernanda Etchepare, comemorou a conquista como um reconhecimento à dedicação de toda a equipe e às transformações geradas na vida das mães atendidas. “É uma vitória institucional, mas também o reconhecimento do cuidado que temos com cada bebê e com cada mãe que recebe a nossa caixa-berço. Cada atendimento representa um gesto de acolhimento e de esperança”, afirma.

projeto Alma Mater Bebê, premiado pela relevância social, atua desde 2020 dentro do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. No local, profissionais da ONG realizam uma busca ativa entre mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo orientações sobre cuidados com o recém-nascido e entregando o kit completo de acolhimento, composto por enxoval, produtos de higiene, cesta básica e a caixa-berço, que serve como o primeiro espaço seguro para o bebê dormir. Além do atendimento inicial, a equipe mantém contato com as famílias por três meses após a alta hospitalar, acompanhando o desenvolvimento e oferecendo suporte contínuo. Projeto Alma mater bebê ALMA MATER/DIVULGAÇÃO/JC , premiado pela relevância social, atua desde 2020 dentro do, em Porto Alegre. No local, profissionais da ONG realizam uma busca ativa entre mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo orientações sobre cuidados com o recém-nascido e entregando o, composto por enxoval, produtos de higiene, cesta básica e a, que serve como o primeiro espaço seguro para o bebê dormir. Além do atendimento inicial, a equipe mantém contato com as famílias por três meses após a alta hospitalar, acompanhando o desenvolvimento e oferecendo suporte contínuo.

O trabalho não se restringe ao hospital. A instituição ampliou o atendimento para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Capital, garantindo que mais mães possam ter acesso aos kits e às orientações, mesmo quando o parto ocorre em outros hospitais da rede SUS. A expansão do projeto prevê ainda a implantação de um núcleo semelhante no Hospital Fêmina.

A presidente ressalta que o envolvimento comunitário e o comprometimento da equipe são fundamentais para o sucesso das ações. “Contamos com o apoio de conselheiras e voluntárias que dedicam tempo, talento e coração à causa. Pessoas como Flávia Alvarez e Silvana Rodrigues, entre tantas outras, são peças essenciais para que tudo aconteça com o cuidado e a organização que o projeto exige”, destaca Fernanda.

A captação de recursos é um desafio constante e uma parte importante da sustentabilidade da ONG. O projeto é mantido por doações diretas e pelo Fundo Criança, que permite a destinação de parte do imposto de renda devido por empresas e pessoas físicas. As contribuições garantem a continuidade dos atendimentos e a produção das caixas-berço, feitas com material especial e desenvolvidas pela própria equipe da Alma Mater.

Além das ações na área da saúde, a instituição também atua fortemente na educação infantil. O braço educacional da ONG tem transformado escolas comunitárias em Porto Alegre por meio de reformas, ampliações e programas de capacitação. Desde o ano passado, três escolas foram totalmente reconstruídas, criando novas vagas para mais de 360 crianças da rede pública. As obras contam com apoio do Instituto Ling, através do fundo Reconstrói RS, e de empresas parceiras que contribuem com materiais e mão de obra.

Outra frente de destaque é o Projeto Aurora, que oferece formação continuada a 233 educadores de 15 escolas comunitárias. Com aulas presenciais e em formato EAD, o programa aborda temas pedagógicos e estratégias de inclusão para crianças neurodivergentes, além de promover a criação de salas sensoriais e práticas inovadoras no ambiente escolar.

De acordo com Fernanda, o sucesso da Alma Mater está na combinação de profissionalismo e empatia. “Uma ONG precisa ser organizada, transparente e comprometida com resultados. Trabalhamos com projetos estruturados, apresentando dados e metas, o que nos permite captar recursos e gerar impacto real. Mas o mais importante é que cada ação nasce da escuta das mães, das famílias e das comunidades que atendemos. Elas nos ensinam o que realmente precisam.”

Com sede em Porto Alegre, a Alma Mater segue expandindo sua rede de solidariedade e reafirmando o compromisso com um futuro mais saudável e igualitário para mães e crianças. O prêmio recebido reforça o papel da instituição como exemplo de transformação social e de gestão eficiente no terceiro setor. O escritório da ONG Alma Mater está localizado na avenida Sertório, nº 5.950, sala 29, em Porto Alegre.