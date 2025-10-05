Projeto Asmara ganha novo apoio em sua missão

Independência e autoestima. É com isso que as empreendedoras, chamadas de Maras, sonham em conquistar ao começar a jornada com o programa. Elas fazem parte do Projeto Asmara, um sistema coletivo que tem como objetivo gerar renda para mulheres de comunidades em situação de vulnerabilidade social, além de desenvolver habilidades como visão de mercado, inovação e gestão, proposta organizada pela ONG Gerando Falcões na região sudeste do Brasil.

Em 2025, completou dois anos desde o início da parceria da ONG com a Tramontina em outro projeto simbólico, que consiste em um curso de confeitaria, realizado na cidade de Ferraz Vasconcelos, em São Paulo. Através de aulas práticas, os membros ampliaram suas técnicas para a geração de renda e sua formação também contou com incentivo financeiro e doação de utensílios Tramontina que os alunos utilizaram durante a aula. O curso vem desde 2023, aumentando sua abrangência, contando com até agora 100 participantes formados.

A Gerando Falcões é uma ONG dedicada a desenvolver projetos que visam erradicar a pobreza e transformar comunidades, promovendo um ambiente de dignidade para seus moradores. “ O impacto é altamente positivo porque acaba passando por inclusão, geração de renda para pessoas menos abastadas e o estímulo ao empreendedorismo. O propósito da empresa é crescer para transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos. Isso da porta para fora, não só para dentro com colaboradores e funcionários, mas toda a sociedade", cita Rosane Fantinelli, Diretora de Marketing da Tramontina. O principal pilar da empresa é a educação. Através do projeto conjunto, é possível estimular não só o bem estar, mas dar a oportunidade de fortalecer a si mesmo verdadeiramente. “Nós defendemos a ideia de educar, ensinar e oportunizar, não apenas dar algum dinheiro, uma verba ou dar um produto”, complementa.

A maioria das mulheres que participam do projeto Asmara não sabia por onde iniciar no mercado de trabalho e, muitas vezes, nem possuíam viabilidade para começar devido a desafios econômicos como acesso limitado à educação e desigualdade estrutural que consequentemente geram um “deserto de oportunidades”.

“O desafio é equilibrar impacto social com sustentabilidade. Não dá para depender só de filantropia. Por isso o Asmara mistura o coração de uma ONG com a cabeça de uma empresa — inovando o tempo todo para romper barreiras históricas que sempre negaram oportunidades às mulheres da favela”, afirma Mayara, Co- fundadora e Diretora do Varejo Social da Gerando Falcões, confiante no potencial do movimento que faz a diferença na vida de outras pessoas.

“Cada venda é mais que dinheiro. É autoestima, dignidade e liberdade. É uma mulher provando que pode, que é capaz, que tem força. Uma venda pode iniciar uma revolução pessoal” explica.

Em 2024, a ONG registrou mais de R$3,7 milhões de reais em volumes de vendas no programa. A ação que junta qualidade com empreendedorismo e resultado conjunto de ambas entidades, representa como o incentivo privado de uma empresa pode auxiliar, nesse caso, na inclusão social e produtiva dentro da esfera profissional e no mercado ocupacional, assim criando novos caminhos e auxiliando-os para a progressão contínua de vendas.

“ Nós entendemos que o setor privado tem um papel essencial, primordial para que transformações duradouras aconteçam na sociedade, a gente sempre diz que quando a empresa se engaja em soluções sociais elas ajudam a criar oportunidades. Pontes entre oportunidades e pessoas. Não se trata de apoiar financeiramente, mas das empresas privadas colocarem seu know-how, seus produtos e toda uma rede de serviços a quem se pode beneficiar”, afirma Rosane. A inclusão produtiva se torna uma parte fundamental do programa, ajudando a alcançar melhores resultados.

O empreendimento também conta com a disponibilidade de microcréditos que as Maras recebem mensalmente acompanhados de uma sacola que possui uma variedade de itens de origem filantrópica, tanto de parcerias de empresas como a da Tramontina ou de maneira circular, indo de moda e beleza até utensílios de cozinha. Após o recebimento dos itens, elas passam por treinamentos especializados na preparação da revenda e ao final, lucram. “O microcrédito foi um divisor de águas. Aqui, confiança é o crédito. Não perguntamos se o nome está limpo, perguntamos se confiam umas nas outras. Isso deu coragem e condição para as Maras crescerem sem cair em dívida abusiva”, complementa Mayara.

Ainda nesse ano, a Tramontina e a Gerando Falcões celebraram a nova etapa conjunta de conquistas com um evento especial no Centro de Distribuição Sudeste da Tramontina, em São Paulo. A ocasião foi marcada pela presença de 170 Maras e suas participações em um treinamento sobre os produtos, além de trocas diretas com as equipes da marca, uma experiência pensada para apresentar o universo Tramontina e fortalecer a conexão com o projeto. "Queremos que nossas ações tenham impacto real. Acreditamos que oferecer produtos de qualidade é importante, mas contribuir para crescer, transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos, é ainda mais significativo. Saber que nossos itens estão ajudando mulheres a escreverem novas histórias de autonomia é algo que nos inspira e reforça nosso compromisso com o social", assegura Rosane M. Fantinelli.

Dessa forma, fica evidente que o sucesso do Asmara não é apenas um feito isolado, mas sim um modelo replicável onde a inclusão consegue operar. A ambição é de expandir para 5 mil Maras até o final do ano, em colaboração com as ONGs parceiras da Gerando Falcões que juntamente tornam o caminho pavimentado para um futuro onde essa plataforma possa beneficiar todo o Brasil. “O Asmara já provou que dá certo. Agora é hora de escalar. Nossa meta é chegar a 5 mil Maras até o fim do ano juntos com as ONGs parceiras do ecossistema da Gerando Falcões, com investimento em tecnologia, operação e logística, e no futuro levar essa plataforma de inclusão produtiva para todo o Brasil ", acrescenta Mayara.