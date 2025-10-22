Porto Alegre,

Publicada em 22 de Outubro de 2025 às 10:58

ETA Menino Deus retoma operações de abastecimento de água em Porto Alegre

Luciano Lanes / PMPA/ Divulgação/ JC
A Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus voltou a operar na noite de terça-feira (21), quatro horas antes do previsto, após ser desligada na segunda-feira (20) para a execução de melhorias no sistema. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a paralisação temporária afetou o abastecimento de 43 bairros de Porto Alegre, impactando cerca de 480 mil pessoas. O retorno da água ocorre de forma gradual ao longo desta quarta-feira (22), com normalização mais lenta em áreas altas ou distantes.
Durante o período de manutenção, 10 caminhões-pipa circularam pela Capital em horários estendidos para atender hospitais, postos de saúde e casas prisionais sob demanda. A operação contemplou seis intervenções de melhoria no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Menino Deus.
O primeiro serviço foi a substituição de uma antiga válvula de 800 milímetros de diâmetro na Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab). De acordo com o órgão, a ação permitirá ampliar a capacidade de captação de água para tratamento, reduzindo a necessidade de paradas operacionais por baixa vazão - especialmente em dias de calor intenso. Outras duas válvulas internas, de 700 milímetros de diâmetro, instaladas em filtros da estação, também foram substituídas com o objetivo de aumentar a capacidade operacional. 
Na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Catumbi, foi instalado um novo motor de maior potência para reforçar o bombeamento e garantir mais estabilidade no fornecimento à população. No entorno da mesma unidade, novas tubulações de sucção e recalque substituíram a infraestrutura antiga, assegurando maior resistência e vazão ao sistema.

Além disso, a adutora responsável por abastecer a região Sul do sistema, ligada ao reservatório Catumbi, foi reforçada com a substituição de um registro de 600 milímetros de diâmetro, localizado na Travessa Luiz Tamanini, no bairro Teresópolis. Por fim, o Dmae realizou ajustes no controle operacional e nas conexões hidráulicas das unidades, aprimorando a estabilidade e o desempenho do conjunto de equipamentos do sistema Menino Deus.
Conforme o departamento, todas as unidades de tratamento passam por manutenções periódicas para aprimorar o fornecimento de água. Após a conclusão das melhorias, não estão previstas novas interrupções na ETA Menino Deus. Intervenções semelhantes já foram realizadas neste ano nos sistemas São João (em julho), Moinhos de Vento (em agosto) e Belém Novo (em setembro). Com isso, também não há previsão de novas ações de grande porte no sistema de abastecimento da Capital em 2025.
O Dmae também alerta que, após longas paradas, a água pode apresentar coloração ou gosto alterado devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que se acumulam nas paredes internas das tubulações. Caso o aspecto demore a normalizar, o consumidor pode solicitar a lavagem da rede ou do ramal domiciliar por meio dos serviços de contato. 

