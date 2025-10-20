Porto Alegre,

Publicada em 20 de Outubro de 2025 às 15:12

Veja os 43 bairros que ficarão sem água em Porto Alegre

Cerca de 480 mil pessoas poderão ter o fornecimento temporariamente interrompido.

Freepik/JC
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizará, de forma simultânea, seis intervenções voltadas à melhoria do abastecimento nas zonas Sul, Leste e área central de Porto Alegre. Em virtude disso, 43 bairros da Capital, abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus, enfrentarão desabastecimento temporário entre a segunda (20) e a terça-feira (21). As obras iniciarão às 22h da segunda-feira com o desligamento da ETA Menino Deus, programada para ser religada 24h depois. Durante o período, cerca de 480 mil pessoas poderão ter o fornecimento temporariamente interrompido. Nas áreas mais altas e distantes do sistema, a normalização completa deve ocorrer ao longo da quarta-feira (22).
Confira a lista de bairros afetados

  • Alto Teresópolis
  • Agronomia
  • Azenha
  • Belém Velho
  • Boa Vista
  • Bom Jesus
  • Camaquã
  • Campo Novo
  • Cascata
  • Cavalhada
  • Centro
  • Chácara das Pedras
  • Cidade Baixa
  • Coronel Aparício Borges
  • Cristal
  • Glória
  • Higienópolis
  • Ipanema
  • Jardim Botânico
  • Jardim Carvalho
  • Jardim do Salso
  • Jardim Itu
  • Jardim Sabará
  • Lomba do Pinheiro
  • Medianeira
  • Menino Deus
  • Nonoai
  • Partenon
  • Petrópolis
  • Praia de Belas
  • Santa Tereza
  • Santana
  • Santo Antônio
  • São José
  • Teresópolis
  • Três Figueiras
  • Tristeza
  • Vila Assunção
  • Vila Conceição
  • Vila Jardim
  • Vila João Pessoa 
  • Vila Nova

