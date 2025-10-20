Veja os 43 bairros que ficarão sem água em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizará, de forma simultânea, seis intervenções voltadas à melhoria do abastecimento nas zonas Sul, Leste e área central de Porto Alegre. Em virtude disso, 43 bairros da Capital, abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus, enfrentarão desabastecimento temporário entre a segunda (20) e a terça-feira (21). As obras iniciarão às 22h da segunda-feira com o desligamento da ETA Menino Deus, programada para ser religada 24h depois. Durante o período, cerca de 480 mil pessoas poderão ter o fornecimento temporariamente interrompido. Nas áreas mais altas e distantes do sistema, a normalização completa deve ocorrer ao longo da quarta-feira (22).