Publicada em 19 de Outubro de 2025 às 15:36

Obras do Dmae afetarão abastecimento d'água em 43 bairros de Porto Alegre

ETA Menino Deus ficará desligada entre as 22h de segunda-feira e as 22h de terça-feira

TÂNIA MEINERZ/JC
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizará, de forma simultânea, seis intervenções voltadas à melhoria do abastecimento nas zonas Sul, Leste e área central de Porto Alegre. Em virtude disso, 43 bairros da Capital, abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus, enfrentarão desabastecimento temporário entre a segunda (20) e a terça-feira (21). 
Conforme o órgão, a proposta da iniciativa é a de ampliar a capacidade operacional do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Menino Deus, garantindo maior eficiência na distribuição de água à população. As obras iniciarão às 22h da segunda-feira com o desligamento da ETA Menino Deus, programada para ser religada 24h depois
Durante o período, cerca de 480 mil pessoas poderão ter o fornecimento temporariamente interrompido. Nas áreas mais altas e distantes do sistema, a normalização completa deve ocorrer ao longo da quarta-feira (22).
Durante o período de manutenção, o abastecimento por meio de caminhões-pipa será destinado aos estabelecimentos essenciais - como, por exemplo, hospitais, postos de saúde e escolas. Enquanto o sistema estiver em recuperação, as demais solicitações serão atendidas conforme disponibilidade das equipes. Os pedidos poderão ser encaminhados às subprefeituras.
As obras no Sistema Menino Deus incluem a troca de válvulas e registros para ampliar a captação e o tratamento de água, a instalação de um novo motor e tubulações na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Catumbi para aumentar a oferta à população, além de manutenção preventiva como poda de vegetação e substituição de infraestrutura antiga.

Confira a lista de bairros afetados

  • Alto Teresópolis
  • Agronomia
  • Azenha
  • Belém Velho
  • Boa Vista
  • Bom Jesus
  • Camaquã
  • Campo Novo
  • Cascata
  • Cavalhada
  • Centro
  • Chácara das Pedras
  • Cidade Baixa
  • Coronel Aparício Borges
  • Cristal
  • Glória
  • Higienópolis
  • Ipanema
  • Jardim Botânico
  • Jardim Carvalho
  • Jardim do Salso
  • Jardim Itu
  • Jardim Sabará
  • Lomba do Pinheiro
  • Medianeira
  • Menino Deus
  • Nonoai
  • Partenon
  • Petrópolis
  • Praia de Belas
  • Santa Tereza
  • Santana
  • Santo Antônio
  • São José
  • Teresópolis
  • Três Figueiras
  • Tristeza
  • Vila Assunção
  • Vila Conceição
  • Vila Jardim
  • Vila João Pessoa 
  • Vila Nova

