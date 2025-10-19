Obras do Dmae afetarão abastecimento d'água em 43 bairros de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizará, de forma simultânea, seis intervenções voltadas à melhoria do abastecimento nas zonas Sul, Leste e área central de Porto Alegre. Em virtude disso, 43 bairros da Capital, abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus, enfrentarão desabastecimento temporário entre a segunda (20) e a terça-feira (21).

Conforme o órgão, a proposta da iniciativa é a de ampliar a capacidade operacional do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Menino Deus, garantindo maior eficiência na distribuição de água à população. As obras iniciarão às 22h da segunda-feira com o desligamento da ETA Menino Deus, programada para ser religada 24h depois.

Durante o período, cerca de 480 mil pessoas poderão ter o fornecimento temporariamente interrompido. Nas áreas mais altas e distantes do sistema, a normalização completa deve ocorrer ao longo da quarta-feira (22).

Durante o período de manutenção, o abastecimento por meio de caminhões-pipa será destinado aos estabelecimentos essenciais - como, por exemplo, hospitais, postos de saúde e escolas. Enquanto o sistema estiver em recuperação, as demais solicitações serão atendidas conforme disponibilidade das equipes. Os pedidos poderão ser encaminhados às subprefeituras.

As obras no Sistema Menino Deus incluem a troca de válvulas e registros para ampliar a captação e o tratamento de água, a instalação de um novo motor e tubulações na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Catumbi para aumentar a oferta à população, além de manutenção preventiva como poda de vegetação e substituição de infraestrutura antiga.

Confira a lista de bairros afetados

Alto Teresópolis

Agronomia

Azenha

Belém Velho

Boa Vista

Bom Jesus

Camaquã

Campo Novo

Cascata

Cavalhada

Centro

Chácara das Pedras

Cidade Baixa

Coronel Aparício Borges

Cristal

Glória

Higienópolis

Ipanema

Jardim Botânico

Jardim Carvalho

Jardim do Salso

Jardim Itu

Jardim Sabará

Lomba do Pinheiro

Medianeira

Menino Deus

Nonoai

Partenon

Petrópolis

Praia de Belas

Santa Tereza

Santana

Santo Antônio

São José

Teresópolis

Três Figueiras

Tristeza

Vila Assunção

Vila Conceição

Vila Jardim

Vila João Pessoa

Vila Nova