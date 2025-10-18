Dia D da vacinação tem manhã movimentada em Porto Alegre

O tempo nublado e as pancadas esporádicas de chuva na manhã deste sábado (18) não foram suficientes para impedir o movimento no Dia D da vacinação, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS). Foi assim no posto de saúde Modelo, no bairro Santana, onde as crianças tomaram conta do local ao comparecerem em peso para pôr o esquema vacinal em dia.
Ao contrário do que foi no dia 5 deste mês, no primeiro dos dois dias D de vacinação, a adesão deste final de semana começou alta, conforme se comenta no local. A operação segue até as 18h com passe livre para facilitar a locomoção pela Capital. A iniciativa também ocorre Brasil afora com o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde.
Em Porto Alegre, todas as 132 unidades de saúde estão abertas. Com a expectativa de tempo firme ao longo da tarde, a tendência é que a vacinação siga fluindo e consiga, inclusive, aumentar o ritmo. No Modelo, a meta é esvaziar 95% do estoque, conforme a coordenadora adjunta do posto, Paola Spanemberg.
“A equipe está toda preparada com fantasia para receber esse público infantil e adolescente e atingir toda essa meta”, frisa. O espaço também conta com decoração e uma “área kids”, com banquinhos e livros infantis, para que o tempo de espera passe mais rápido.
“Queremos mostrar que a vacina realmente é proteção. A criança tem que vir não com aquele medo, mas sim sabendo que ela vai estar protegida, e essa ideia da fantasia é justamente para acolher”, explica Paola.
A presença do Zé Gotinha também chama a atenção e anima o ambiente. As crianças e até as enfermeiras pararam para tirar foto com o símbolo da saúde brasileira, que apareceu acompanhado de músicas animadas.
Na última campanha, foram 2.100 pessoas procurando a vacinação apenas no Modelo. Paola salienta a importância da frequência e do cuidado com o cronograma. “A segunda dose da vacina da dengue também vale ser destacada. Pedimos muito que os pais venham, essa proteção só é maior com a segunda dose, e, por isso, chamamos esses adolescentes de 10 a 14 anos para completar o esquema vacinal”, destaca.
Vacinas do calendário da criança para menores de 7 anos de idade
BCG (tuberculose);
Hepatite B;
Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B);
Pólio;
Rotavírus;
Pneumocócica decavalente;
Meningocócica C;
Meningocócica ACWY;
Gripe (influenza);
Covid-19;
Febre amarela;
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela);
DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche);
Hepatite A;
Varicela.
Vacinas do calendário da criança a partir de 7 anos de idade e do calendário do adolescente
Hepatite B;
Febre amarela;
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
Dupla adulto (difteria e tétano);
Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche);
Meningocócica ACWY;
HPV;
Varicela.