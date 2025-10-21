Hub da Saúde Maxplaza promove prevenção do câncer de mama com campanha do Outubro Rosa

O Hub da Saúde Maxplaza, espaço que reúne clínicas, consultórios, lojas e serviços voltados ao cuidado integral, promove neste mês a campanha Outubro Rosa reforçando os cuidados com a saúde. Com o tema "Seu amanhã depende do hoje", a iniciativa tem como essência unir conscientização e acolhimento, destacando que o diagnóstico precoce é o caminho mais poderoso na luta contra o câncer de mama. As informações são da assessoria de comunicação da Hub da Saúde.



Durante todo o mês, o Hub estará promovendo ações educativas, divulgando conteúdos informativos, entregando lembrancinhas e atividades de engajamento com o público. Dentre elas, vídeos sobre o tema com a Dra. Maira Caleffi, Mastologista e Fundadora e Presidente Voluntária da FEMAMA e IMAMA (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul).

"O autoconhecimento das mamas é um dos gestos mais poderosos de cuidado. Campanhas como o Outubro Rosa reforçam essa importância, despertando consciência, incentivando a prevenção e lembrando que cuidar de si é um ato de amor e de vida.", destaca Cristina Morandi Sehn Wapler, gerente de marketing e responsável pela campanha.

O Hub da Saúde Maxplaza, desenvolvido pela Melnick e o Hospital Moinhos de Vento, tem como premissa que a saúde é o maior patrimônio. Nesse sentido, a instituição visa ampliar o acesso da Região Metropolitana à saúde de qualidade, praticidade e atendimento agilizado. Inaugurado em 2020 no município de Canoas, é o primeiro Hub da Saúde no Rio Grande do Sul.

