Iniciativa do governo do Estado com o Imama inaugura o Outubro Rosa

O mês de outubro é marcado pela conscientização da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre os anos de 2020 e 2024, 51,6% dos novos casos de câncer de mama no Rio Grande do Sul, foram identificados apenas nos estágios mais graves (3 e 4). Dados que mostram a importância do diagnóstico precoce, para que as pacientes possam ter tratamentos menos invasivos e com maiores chances de sucesso.

Para ajudar na causa, nesta segunda-feira (6), o governo do Estado, em parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama/RS), realizaram a abertura do Outubro Rosa. Durante o evento, no Palácio Piratini, foi anunciado o Programa Estadual de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama.

Uma iniciativa para qualificar os serviços e capacitar as equipes de saúde que atuam em municípios com as maiores taxas de mortalidade por câncer de mama, garantindo um atendimento mais humanizado e um acompanhamento integral para as mulheres diagnosticadas com a doença. Esta ação terá duração de 24 meses e prevê a realização de encontros formativos, ações de apoio e produção de materiais para pacientes. Cerca de 300 profissionais do Estado serão qualificados.

A navegação de pacientes visa acompanhar a pessoa durante todo o processo do câncer, do diagnóstico até o tratamento. Coordenando exames, consultas e suporte. Integrando os sistemas de saúde e melhorando a experiência do paciente, promovendo resultados clínicos mais eficazes e um tratamento mais humanizado.

Arita Bergmann, secretária de Saúde do Estado, reforçou a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas. "Ainda temos mais da metade dos casos de câncer de mama sendo identificados em estágios avançados, e é isso que queremos mudar. Estamos trabalhando para ampliar o acesso, qualificar os serviços e acolher as mulheres, garantindo que todas tenham um acompanhamento integral e humanizado".

No dia 19 de outubro, o Imama realiza a 22° Caminhada das Vitoriosas, no Parcão, às 9h. Com o objetivo de celebrar a vida, informar as pessoas e fortalecer a luta contra o câncer de mama. A organização do evento recomenda acessórios rosas.