Irmã Lucia Boniatti, do Hospital Mãe de Deus, morre aos 82 anos em Porto Alegre

Morreu, na madrugada desta terça-feira (21), a irmã Lucia Boniatti, que foi presidente da Associação Educadora São Carlos (AESC) e que, por mais de duas décadas, dedicou-se ao Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. O velório ocorre na Capela Histórica do Crematório Metropolitano da Capital, das 13h às 15h.

Depois, será realizado translado para Caxias do Sul, onde o velório se dará no Memorial São José (sala D), a partir das 17h30min, e o sepultamento está marcado para quarta-feira (22), às 14h30min, no Ermo da Glória/Instituto São Carlos. Irmã Lucia tinha 82 anos, deixa um legado de fé, dedicação e serviço ao próximo. As informações são da assessoria de imprensa do Mãe de Deus.

Natural de Caxias do Sul e vinda de uma família simples, Lucia cresceu no interior, entre os estudos e a lida no campo. Desde cedo demonstrou amor pelo conhecimento e o desejo de ensinar, o que a levou à vida religiosa e à educação. Licenciada em Ciências e Matemática, com mestrado em Administração de Empresas e especializações em Administração Educacional e Humanidades, formou gerações de jovens com sabedoria e olhar humano. Sua paixão pelo conhecimento e pela formação de pessoas foi a base de toda a sua trajetória.

Na vida institucional, assumiu cedo papéis de liderança. Foi presidente da Associação Educadora São Carlos (AESC), mantenedora dos hospitais Mãe de Deus e Santa Ana, em Porto Alegre, do Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, além de quatro Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), na Capital, o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), em Caxias do Sul, e três escolas da Rede ESI (Educação Scalabriniana Integrada): colégios Nossa Senhora de Lourdes, em Farroupilha; São Carlos, em Caxias do Sul; e São Carlos, em Santa Vitória do Palmar. Também foi Superiora Provincial da Província Imaculada Conceição, em Caxias do Sul.

Em 2000, tornou-se presidente do Complexo de Saúde Mãe de Deus Center, e, a partir de 2006, passou a presidir também o Conselho do Sistema de Saúde Mãe de Deus. De julho de 2006 até 2023, esteve à frente do Hospital Mãe de Deus, liderando por 17 anos com competência, sensibilidade e visão estratégica a maior obra da congregação na área da saúde.

Sua liderança foi marcada pela inovação, pelo cuidado com as equipes e, sobretudo, pelo compromisso em transformar o hospital em referência de acolhimento, qualidade e excelência em saúde para Porto Alegre e para todo o Rio Grande do Sul.