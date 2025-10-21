Drones começam a fazer parte da rotina do policiamento ostensivo da Brigada Militar em Porto Alegre

Em uma iniciativa inédita no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar de Porto Alegre passou a utilizar drones de forma sistemática na rotina do policiamento ostensivo da capital. A ação, coordenada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), representa um salto tecnológico no modelo de patrulhamento urbano em 24 bairros, na Zona Norte da cidade. A incorporação dos drones tem permitido expandir o alcance visual do policiamento e a presença em áreas de difícil acesso. As informações são da assessoria da Brigada Militar.

Embora os drones já fossem utilizados anteriormente por unidades especializadas da Brigada, como o Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais, Comando Ambiental, sua aplicação se restringia a grandes eventos ou operações específicas. O diferencial, agora, é que a ferramenta passou a fazer parte do cotidiano da patrulha ostensiva.



“A Brigada Militar tem incorporado novas tecnologias para fortalecer o policiamento ostensivo. O uso de drones amplia nossa capacidade de vigilância, apoio e resposta, permitindo atuações mais seguras, rápidas e precisas. É a tecnologia a serviço da segurança da comunidade gaúcha”, enfatiza o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel PM Cláudio dos Santos Feoli.