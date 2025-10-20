Museu da Cultura Hip Hop RS e IFRS Campus Alvorada oferecem cursos gratuitos

O Museu da Cultura Hip Hop RS oferece formação gratuita, por meio de oficinas nos cinco elementos do hip hop. A capacitação segue o formato do programa Vem pro Museu, com aulas na sede em Porto Alegre e em outras cidades. Em 2024, São Leopoldo já havia sediado a primeira edição do programa. E agora, é a vez de Alvorada.



A iniciativa propicia oficinas artísticas e cursos pedagógicos, baseados na cultura hip hop com foco no empoderamento juvenil e na resolução de conflitos dentro e fora do ambiente escolar.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (20) para dois cursos de extensão - Audiovisual e Socioambiental - e quatro oficinas dos elementos hip hop - MC, DJ, Graffiti e Breaking, todos com certificação e cerimônia de formatura no Museu do Hip Hop.

Em novembro, serão abertas as inscrições para a segunda turma dos cursos de Audiovisual e Socioambiental, e para a oficina de DJ. Já em janeiro/26, abrem as inscrições para a terceira turma dos cursos Audiovisual e Socioambiental, e para a oficina de Graffiti. Por fim, em fevereiro/26, abrem as inscrições para a quarta e última turma dos cursos de Audiovisual e Socioambiental, e para a oficina de Breaking.



As turmas das oficinas de MC, DJ, Graffiti e Breaking também terão aulas do elemento Conhecimento. Dos quatro encontros da grade de aulas, um será dedicado a uma aula, então, do elemento conhecimento.



Para acompanhar as chamadas para as inscrições dos próximos períodos, basta ficar de olho nas redes sociais do Museu do Hip Hop e do IFRS Campus Alvorada.

Como outras cidades podem participar do programa?

O VEM PRO MUSEU CIDADES é uma iniciativa do Museu da Cultura Hip Hop RS realizada através do convênio com Secretarias de Educação municipais ou da Secretaria de Educação Estadual. Logo, instituições de ensino interessadas devem entrar em contato com o Museu do Hip Hip para solicitar uma edição do evento com o nome da cidade em sua rede de ensino através dos termos de fomento e de colaboração.

Para se inscrever:

VEM PRO MUSEU ALVORADA

Curso de Audiovisual com Gabriel Job

Data: de 21 de outubro a 11 de novembro

Horário: toda terça-feira, das 18h às 21h

Local: ONG Casa do Povo

Endereço: Rua São caetano 351/ Bela Vista - Alvorada

Inscrições pelo site do Museu

Curso Socioambiental com Mariana Ribeiro Teixeira

Data: de 23 de outubro a 13 de novembro

Horário: toda quinta-feira, das 14h às 17h

Local: ONG Casa do Povo

Endereço: Rua São Caetano 351/ Bela Vista - Alvorada

Inscrições pelo site do Museu

Oficina de MC com Fiapo

Data: de 20 de outubro a 10 de novembro

Horário: toda segunda-feira, das 14h às 17h ou das 18h às 21h

Local: IFRS Campus Alvorada

Endereço :R. Prof. Darcy Ribeiro, 121 - Bairro Campos Verdes - Alvorada/RS

Inscrições pelo site do Museu