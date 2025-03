Museu da Cultura Hip Hop RS celebra o 8 de março inaugurando a exposição "Hip Hop das Manas"

O hip hop surgiu como um espaço de resistência e expressão para comunidades marginalizadas, e as mulheres sempre desempenharam um papel fundamental na construção desse movimento. Cindy Campbell, ao organizar a histórica festa de 11 de agosto de 1973 no Bronx, não apenas viabilizou o evento que marcou o nascimento do hip hop, mas também exemplificou a importância das mulheres nesse contexto.

Neste sábado (8), o Museu da Cultura Hip Hop RS - primeiro da América Latina - inaugura uma nova exposição.celebra a importância da voz feminina na história do movimento. Um total de 120 itens doados por gaúchas dão vida ao acervo que reforça a narrativa de MCs, DJs, b-girls, produtoras e artistas visuais do Rio Grande do Sul.. O Museu da Cultura Hip Hop do RS tem financiamento da Lei Rouanet, patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Instituto Neoenergia e Budweiser Zero. Realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.Não é de hoje que as mulheres enfrentam inúmeros desafios para se firmarem como protagonistas do movimento, lidando com um cenário predominantemente masculino, marcado pelo machismo estrutural. No entanto, elas não apenas conquistaram seu espaço, mas também redefiniram as narrativas e estruturas do hip hop, mostrando que sua presença é essencial para o fortalecimento e a evolução dessa cultura.Aretha Ramos, coordenadora do Museu da Cultura Hip Hop RS, que lidera um time formado por 57,14% de mulheres, explica que. “Nós enfrentamos muitos desafios, a falta de segurança nos espaços culturais, o combate a estereótipos de gênero e a escassez de financiamento para projetos liderados por mulheres. Mesmo assim, continuamos a escrever nossas histórias, inovando e criando redes de apoio entre nós. A luta por reconhecimento e igualdade não é apenas por espaço, mas por respeito e oportunidades equivalentes aos homens dentro do movimento”, afirma Aretha, que ainda lembra que“Assim como Cindy Campbell foi essencial para o nascimento do movimento, as mulheres do Rio Grande do Sul seguem sendo pilares fundamentais para sua evolução, garantindo que o hip hop continue sendo um espaço inclusivo, democrático e representativo de todas as vozes. Sua contribuição não só fortalece a cena local, mas também amplia as possibilidades de um hip hop mais plural e transformador, reafirmando a importância da presença feminina para o futuro do movimento”, conclui Aretha Ramos, que também é reconhecida por ser idealizadora da Batalha do Mercado e sua atuação na Associação da Cultura Hip Hop de Esteio.