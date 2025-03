Rapper Budah traz representatividade feminina em seu primeiro show em Porto Alegre

A cantora e compositora Budah, uma das estrelas da cena do rap nacional atualmente, subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) às 19h30min deste sábado (8) para realizar o show de lançamento de seu novo álbum, Púrpura. Essa será a primeira performance solo da rapper na capital gaúcha. Os ingressos custam entre R$ 75,00 e R$ 180,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Púrpura é o primeiro trabalho de estúdio da cantora espírito-santense. Para a artista, que acabou de assinar um contrato com a Universal Music, a realização não poderia ter surgido em melhor momento. "Nós lançamos um álbum só agora, sete anos depois de eu ter começado minha trajetória. Era um disco muito esperado, tanto pelos meus fãs quanto por mim também, mas acredito que esse trabalho veio em um período muito bom da minha carreira, considerando os produtores, que eu conheço, e a estrutura que eu tenho como artista", avalia.

Com um repertório inspirado em vários gêneros musicais (principalmente o rap, o trap e o R&B), o álbum apresenta uma sonoridade diversa e é marcado por canções como Ninguém vai te superar, Linha de frente e Não adianta me ligar. A cantora explica que a união de ritmos e sons é algo que ocorre naturalmente no seu processo de criação artística. "As minhas referências são sempre muito presentes em tudo que eu faço, não tem como fugir muito disso. Sempre vem internamente, quando estou escrevendo algo - uma melodia, uma música que eu escutei e pode servir como inspiração. Acho que isso é algo que está sempre presente no meu trabalho como artista."

Além dessa união de gêneros marcante, também chamam atenção as temáticas do novo disco, que estabelecem uma coesão no trabalho. Nas letras de Púrpura, Budah aborda desde assuntos "quentes e picantes" (que exploram questões como a paixão) até os existenciais, relacionados a conceitos como a fé.

A rapper conta que, apesar dos aspectos e temas abordados serem diferentes entre si, o disco é amarrado por uma linha narrativa que perpassa todas as composições: todas elas exploram alguma face do amor. "Esse álbum fala de amor. Tanto o amor próprio quanto aqueles que a gente vive com os outros, a exemplo do amor na amizade, o amor de fé no que a gente acredita. Estou muito feliz de ter conseguido colocar tudo isso em um projeto", afirma.

Não somente no novo trabalho, mas especialmente em suas canções lançadas anteriormente, uma temática explorada a fundo pela cantora é a questão do empoderamento feminino, que está intimamente relacionada com a sua trajetória pessoal e profissional. Inserida em um meio majoritariamente masculino, Budah explica que pretende, através de suas músicas, tentar ser uma inspiração para as outras artistas brasileiras que estão começando a adentrar o cenário do rap nacional.

Segundo a compositora, apesar de ainda existir uma disparidade marcante entre os homens e mulheres que se apresentam no Brasil - exibida principalmente nas diferenças de cachê, estrutura e demanda -, a perspectiva é de que o cenário musical seja cada vez mais dominado pela presença feminina, que está crescendo exponencialmente. "Eu acho que a gente está construindo uma cena feminina bem legal. Acho que tanto o público quanto os contratantes estão começando a nos apoiar bem mais, o que é muito legal para a gente, porque há cinco anos atrás ver qualquer menina fazer um show solo e lotar era realmente muito difícil, e hoje em dia a gente vê essa cena bem maior", pontua.

Muito emblemático por ser realizado no dia 8 de março, momento em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o show em Porto Alegre contará com canções de diversos momentos da trajetória da artista. Apesar do carro chefe do repertório ser as faixas do disco Púrpura, canções de sucesso da sua carreira como Lingerie e Licor também deverão integrar a apresentação na capital gaúcha.

Budah destaca que, também para ela, será um momento marcante: além de representar sua primeira apresentação solo no Rio Grande do Sul, o show simboliza uma oportunidade para conhecer e se conectar com novos fãs. "Tenho certeza que vai ser um momento muito legal. O pessoal que escuta minhas músicas em Porto Alegre me manda muitas mensagens, contando o que tá achando das músicas, interagindo nas redes sociais. Então, estou muito ansiosa para descobrir o que a galera sabe cantar e o que eles vão achar de mim no show".