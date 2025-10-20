Vacinas de sarampo, pólio e coqueluche são as mais aplicadas na campanha de multivacinação

De acordo com levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, as vacinas mais aplicadas até o momento na Campanha de Multivacinação, que teve início no dia quatro deste mês, foram para as que protegem de doenças como sarampo, poliomielite e coqueluche, que somadas chegam a 18.802 aplicações, seguido por influenza (4.031), covid-19 (3.315) e dengue (2.014).

Renata Capponi, chefe da equipe de imunizações de Porto Alegre, diz que foi feito um alerta para as unidades de saúde intensificarem a vacinação no sarampo. "Devido ao surto dessa doença em outros países, e por já ter chegado em alguns estados no Brasil, estamos tentando evitar que entre no Rio Grande do Sul, por isso foi feito o alerta".

No último sábado, dia 18, foi realizado em todo território brasileiro o dia D da vacinação, campanha realizada com o intuito de incentivar, principalmente o público infantil e adolescente, a se vacinar. Em Porto Alegre, 9.451 pessoas foram vacinadas neste dia, com 14.921 doses de vacinas aplicadas. Para Renata o balanço é positivo "Acredito que o tempo tenha afastado um pouco a população, principalmente no turno da manhã, mas consideramos que foi um sucesso".

A campanha segue até o dia 31, com todas as 132 unidades disponibilizando vacinas sem a necessidade de agendamento. 16 unidades atuam em horário estendido durante a semana até as 22h, no próximo sábado também terá horário especial de funcionamento. Para conferir as unidades abertas e os seus horários, acesse o Instagram (@saudepoa).