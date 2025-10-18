Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralHabitação

Publicada em 18 de Outubro de 2025 às 14:19

Governo federal chega a 7 mil moradias com as entregas do programa Compra Assistida

Ação neste sábado (18) ocorreu no município de Canudos do Vale

Ação neste sábado (18) ocorreu no município de Canudos do Vale

Erickson Campos/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Na manhã deste sábado (18), o secretário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul pelo governo federal, Maneco Hassen, juntamente com o ex-ministro e deputado federal Paulo Pimenta, participaram em Canudos do Vale da entrega para a família que representa o número 7 mil do programa Compra Assistida, referente à população atingida por inundações e enchentes no Estado.
Na manhã deste sábado (18), o secretário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul pelo governo federal, Maneco Hassen, juntamente com o ex-ministro e deputado federal Paulo Pimenta, participaram em Canudos do Vale da entrega para a família que representa o número 7 mil do programa Compra Assistida, referente à população atingida por inundações e enchentes no Estado.
“O programa Compra Assistida beneficia as famílias atingidas com a liberação de imóveis de até R$ 200 mil, depois daquela tragédia toda que as enchentes provocaram”, detalhou, em nota, Hassen. Por exemplo, a beneficiária Leonilda de Abreu Grooders, de 72 anos, havia perdido sua casa em razão de deslizamento e já está morando em sua casa nova, perto de seus familiares, no Centro do município.
“Pensamos no Compra Assistida como uma maneira rápida para entregar moradias para as famílias gaúchas, preocupação do presidente Lula, e hoje o programa chega a 7 mil moradias para os gaúchos, servindo de exemplo e sendo usado em outros estados no Brasil”, enfatiza Pimenta.

Notícias relacionadas