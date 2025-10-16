Protesto contra projeto que torna facultativa formação de condutores ocorre em Porto Alegre

Dia Nacional do Instrutor de Trânsito, comemorado nesta quinta-feira (16), uma carreata de protesto à proposta do Ministro dos Transportes Renan Filho que torna facultativa a formação de condutores de veículos pelos Centros de Formação de Condutores. O ato contará com o apoio e a participação de Centrais Sindicais e da Federação dos Empregados no Comércio de Bens e de Serviços do RS (Fecosul). O Seaacom, sindicato que representa os trabalhadores de autoescolas (CFCs), marcou para o, comemorado nesta quinta-feira (16), uma carreata de protesto à. O ato contará com o apoio e a participação de Centrais Sindicais e da Federação dos Empregados no Comércio de Bens e de Serviços do RS (Fecosul).

A concentração ocorre no Largo do Laçador, devendo chegar em frente ao Palácio Piratini em torno das 10h. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), agentes irão monitorar para minimizar os impactos no trânsito.

O presidente do Seaacom, André Fonseca da Silva, diz, por meio de nota, que "o objetivo é esclarecer a população e alertar as autoridades sobre questões que não estão sendo levadas em conta com esta proposta que visa apenas à redução de custos para obtenção da licença para dirigir”. Para ele, é importante destacar que a atuação dos trabalhadores (instrutores) de autoescola, no Rio Grande do Sul e no Brasil, vai muito além do ensino teórico e prático.

“São profissionais preparados e responsáveis por promover a conscientização, o respeito às leis de trânsito, a importância da direção defensiva e o cuidado com a manutenção do veículo que dirige. Portanto, a desregulamentação representará sério risco à vida dos próprios condutores, dos demais usuários das vias urbanas e estradas e, principalmente, do segmento mais vulnerável que são os pedestres, idosos e crianças”, afirma.

O Sindicato dos Trabalhadores e as Centrais Sindicais entregarão um documento à Casa Civil do Governo do Estado e à Presidência da Assembleia Legislativa solicitando que o Estado atue no âmbito do Governo Federal propondo a formação de um comitê reunindo trabalhadores, governo e empresários do setor para que uma nova regulação torne economicamente mais acessível a concessão da CNH, reduza a burocracia, e não afete os empregos e a segurança da população.