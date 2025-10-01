Porto Alegre,

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 20:17

Lula autoriza governo a discutir fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Fim da aulas de direção não excluirá necessidade de provas para obter CNH

CLAITON DORNELLES /JC
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o governo a levar adiante a discussão sobre o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A informação foi confirmada ao Broadcast Político (Sistema de notícia em tempo real do Grupo Estado) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.
A próxima fase é a realização de um ciclo de audiências públicas pelo Ministério dos Transportes para discutir o assunto. Esse processo deve demorar mais 30 dias.
A autorização dada pelo presidente não foi para que o governo já leve adiante a partir de agora a proposta de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas, mas para que o ministério responsável pelo tema abra o processo de debate.
O fim da obrigatoriedade das aulas é um dos temas que o ministro Renan Filho tem defendido nos últimos meses. A depender do modelo adotado, as aulas práticas e teóricas podem ser dadas por instrutores que tiverem autorização do governo federal para isso.

