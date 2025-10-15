Homem foi preso em flagrante por falsificação de bebidas alcoólicas em Porto Alegre

O gerente de uma loja de bebidas de Porto Alegre foi preso em flagrante pela Operação Dose Letal na madrugada desta quarta-feira (15). A ação foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor, Saúde Pública e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Decon/Deic). O nome da loja ainda não foi divulgado.

O policiamento chegou ao local após um caso de suspeita de intoxicação por metanol em Porto Alegre. A vítima identificou o local da compra da bebida, um estabelecimento localizado na zona leste da Capital.

São Paulo tem 9 casos de intoxicação por metanol e ministério divulga alerta LEIA TAMBÉM:

Quarenta e quatro garrafas de bebidas foram apreendidas no local e duas delas tiveram a falsificação confirmada. Todo o material foi encaminhado para o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para análise e verificação do líquido, visando identificar qual a mistura utilizada na falsificação das bebidas.

O gerente da loja responderá pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios.

De acordo com o site da Polícia Civil, a preocupação nacional em relação às bebidas falsificadas está mais evidente em razão dos casos graves relacionados ao uso do metanol na falsificação. Segundo a delegada Milena Simioli, titular da Decon/Deic, o uso dessa substância em bebidas "é uma prática criminosa e representa um risco real à vida".

A Polícia Civil afirma que a Operação Dose Letal tem caráter permanente, com ações intensificadas em razão dos casos relatados no Brasil. Dessa forma, a instituição pede que a população colabore com a com as investigações por meio dos canais de denúncia da polícia e do Procon RS.

Contaminação por metanol deixa população gaúcha em alerta LEIA TAMBÉM: