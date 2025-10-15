Lombadas eletrônicas passam a ter limite fixo de 40 km/h em Porto Alegre

A partir desta quarta-feira (15), todas as lombadas eletrônicas de Porto Alegre terão limite de velocidade fixo de 40 km/h. Implementada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC, a medida padroniza a fiscalização eletrônica, com o mesmo limite válido para todos os dias e horários. Ao todo, a Capital conta com 39 pontos de fiscalização, sendo 12 deles que anteriormente operavam com limites duplos.

LEIA TAMBÉM: Motoristas de aplicativo reclamam de mudanças nos requisitos da Uber

Toda a sinalização horizontal e vertical já foi atualizada para atender à nova determinação. Até então, as lombadas que possuíam limite duplo registravam velocidade máxima de 40 km/h em dias úteis, das 6h às 23h, e de 60 km/h das 23h às 6h, além de 60 km/h aos domingos e feriados.

Confira os locais que passam a operar com limite de 40 km/h:

Avenida Antônio de Carvalho, nº 2320 – sentido Norte/Sul

Avenida Antônio de Carvalho, a 10 m do nº 2079 – sentido Sul/Norte

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, nº 1981 – sentido Centro/bairro

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, nº 1956 – sentido bairro/Centro

Avenida Icaraí, nº 1719 – sentido Centro/bairro

Avenida Icaraí, a 38 m do nº 1949 – sentido bairro/Centro

Avenida Juca Batista, nº 3151 – sentido Centro/bairro

Avenida Juca Batista, nº 3156 – sentido bairro/Centro

Avenida João de Oliveira Remião, nº 6609 – sentido Centro/bairro

Avenida João de Oliveira Remião, nº 6609 – sentido bairro/Centro

Avenida Saturnino de Brito, nº 1400 – sentido Norte/Sul

Avenida Saturnino de Brito, defronte ao nº 1400 – sentido Sul/Norte