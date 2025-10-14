Pesquisa aponta diversas carências no Centro Histórico da Capital

Quem passa pelas ruas do Centro Histórico de Porto Alegre tem um sentimento de falta de segurança, poucos eventos e imóveis vazios e inutilizados. Esses foram alguns pontos levantados na pesquisa feita pela prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão, que teve os resultados divulgados nesta terça-feira (14).

Durante um seminário realizado em julho deste ano, o Centro+, foi feita uma pesquisa qualitativa e quantitativa, via formulário, com as mais de 300 pessoas e associações ligadas ao Centro Histórico da Capital, para compreender quais são os principais problemas e as sugestões para este espaço da cidade.

Dentro da pesquisa, foram abordados temas como segurança, mobilidade urbana e turismo na região. Sobre segurança, 40,54% dos entrevistados não se sentem seguras e 24,32% sentem falta de monitoramento em tempo real. No âmbito da mobilidade urbana, 23,08% reclamam da baixa qualidade do transporte público, 30,77% ressaltam a falta de segurança para pedestres e ciclistas.

No que se refere à opções culturais, 18,42% relatam poucas feiras que estimulem o comércio local. Outro número que chama atenção no levantamento é que 28,95% das pessoas relatou falta de atratividade para novos empreendimentos no Centro.

O titular da Secretaria de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer, fez um retrospecto das últimas realizadas na região e projeta o futuro. "A derrubada do Esqueletão, a revitalização do viaduto Otávio Rocha, a ocupação do segundo andar do Mercado Público, e as novas fontes da cidade que estão funcionando, são algumas das iniciativas que tivemos recentemente. Já investimos R$ 100 milhões, e nos próximos quatro anos vamos investir mais R$ 400 milhões", promete.

Sobre esse investimento milionário, o secretário aponta que a quantia será distribuída em atrativos para a região, na melhoria das escadarias espalhadas pela região, no turismo cultural, nas praças, em proteção contra cheias e em atrativos gastronômicos. Outro ponto abordado é sobre o projeto de lei que está em elaboração para ocupar espaços residenciais e comerciais vazios.

Schirmer fala que quer estimular a economia criativa no bairro para atrair empresas interessadas em eventos na região. "O êxito de uma política pública só acontece se houver a soma do poder público, a iniciativa privada e a comunidade. Queremos um espaço com mais lazer, eventos e atrações".

Sobre essa nova fase do Centro, o secretário falou da 1° Oktoberfest oficial de Porto Alegre, que aconteceu no dia 5 de outubro, que contou com a presença de mais de 15 mil pessoas. Para ele, o evento foi um sucesso e o Executivo projeta realizar mais atrações culturais.