Domingo amanhece nublado na Capital; Defesa Civil aciona sinal de alerta em diversos pontos do Estado

A manhã de domingo (12) amanheceu nublada e com pouco sol na capital gaúcha. Após um sábado de tempo aberto e calor, a previsão para o fim do final de semana em Porto Alegre é de temperaturas amenas, com máxima de 23°C. Além disso, está prevista uma chuva fraca ao longo do dia.



O tempo deve se manter muito similar nos próximos dias. A chuva fraca e temperaturas amenas devem se manter durante a segunda-feira (13), com máximas de 23°C e mínimas de 16°C. A chuva deve parar na terça-feira (14), que conta com uma previsão de céu aberto. Porém, a expectativa é de pouca variação na temperatura, que deve se manter entre 14°C e 24°C.

Essa amenidade, porém, não reflete o restante do Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, há riscos de temporais isolados em diversas regiões do Rio Grande do Sul, especialmente pela manhã.



A Defesa Civil ligou o sinal de alerta para as regiões da Campanha, Tavares e Mostarda. Segundo o site da instituição, os moradores devem ficar atentos às instabilidades atuando nas regiões, com chuva, vento e granizo, além de risco alto de destelhamento.