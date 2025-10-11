Fecomércio-RS e Sicabege-RS capacitam fiscais para identificar bebidas falsificadas

A Fecomércio-RS e o Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em Geral do Estado (Sicabege-RS) lançaram uma iniciativa inédita e gratuita para capacitar agentes públicos de fiscalização do Governo do Estado a identificar bebidas falsificadas, adulteradas ou ilegais.

A medida foi motivada por casos recentes de contaminação e mortes causadas pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol. "Essa é uma situação gravíssima, que representa uma dupla ameaça: um sério risco à saúde pública e um ataque direto ao ambiente de negócios legal e formal", destaca o presidente da Federação, Luiz Carlos Bohn.

O treinamento integra o programa "identificação de indícios e sinais de bebidas suspeitas de falsificação, descaminhadas e fora da conformidade legal". Promovida em também em parceria com o Sindicato do Comércio Atacadista (Sindiatacadistas) e Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), a iniciativa foi lançada em maio deste ano com o objetivo de promover ações de cunho educacional, orientativo e de fomento dos setores de álcool e bebidas em geral, visando combater a pirataria.

Os cursos serão ministrados inicialmente na modalidade virtual a partir desta quinta-feira (16), com cinco turmas de 250 alunos, e abordarão conhecimentos sobre produção, inspeção eficaz e análise de embalagens para detecção de irregularidades. Desde maio, cerca de 200 agentes municipais já foram treinados.