Instituto ECOA fomenta a educação ambiental e a costura sustentável na comunidade

Nesta semana, o Instituto ECOA levará - mais uma vez - o seu trabalho para além dos muros. A organização, que trabalha com iniciativas ecológicas e socioambientais, realizará uma oficina sobre consumo consciente e costura sustentável neste sábado (11), a partir das 14h30min. A atividade ocorrerá em um centro comunitário do bairro Partenon e é aberta ao público.

LEIA TAMBÉM: Jornalistas debatem comunicação e ambiente no Fórum de Mudanças Climáticas

A iniciativa visa reforçar os preceitos da economia circular, da sustentabilidade e do compromisso socioambiental. Na ocasião, os participantes também serão ensinados a costurar utilizando materiais reutilizados. O objetivo é democratizar a prática e diminuir a quantidade de lixo produzido.

As peças são produzidas a partir de tecidos que seriam descartados, incluindo calça jeans, guarda-chuvas, sacos de ração. De acordo com o Instituto Ecoa, a atividade visa mudar padrões de consumo e construir um mundo mais consciente.

Um evento semelhante ocorreu na última quarta-feira (8), quando o Instituto ECOA esteve presente na Assembleia de Deus para fomentar a cultura do cuidado e respeito com a natureza.

Há duas décadas transformando saberes

Sustentabilidade, inclusão e conhecimento. Fundado em agosto de 2003, o Instituto Ecoa é uma associação voltada ao desenvolvimento socioambiental e cultural. Com 22 anos de história, a entidade, sediada no bairro Partenon, leva projetos e ações educativas a diferentes destinos da capital gaúcha.

A atuação do instituto é dedicada à geração de trabalho e renda, economia solidária e participação cidadã. Entre as suas principais atividades, estão as oficinas de costura sustentável, nas quais são reaproveitados itens que seriam jogados no lixo. A instituição também se destaca pela sua participação em feiras ecológicas e brechós, assim como pela realização de capacitações sobre temáticas ambientais em escolas.

Serviço