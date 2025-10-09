Porto Alegre recebe 60 ampolas de etanol farmacêutico para tratamento de intoxicações por metanol

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), um lote com 60 ampolas de etanol farmacêutico, medicamento utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. A entrega foi viabilizada por meio de uma articulação entre o Grupo Hospitalar Conceição e a SMS. As ampolas estão sendo distribuídas para os serviços de referência no atendimento de urgência e emergência nas instituições do Hospital de Pronto Socorro, Hospital São Lucas da PUCRS, Hospital Vila Nova e Santa Casa de Porto Alegre.



O município registrou mais um caso suspeito de intoxicação por metanol, em paciente do sexo masculino, de 28 anos, residente na Capital. O homem relatou ter ingerido, na noite de 8 de outubro, uma garrafa de uísque, adquirida em supermercado em Canoas. Procurou atendimento no Hospital Restinga e Extremo Sul, apresentando dor abdominal, visão turva, fraqueza, dor lombar, urina escura e hematêmese. O caso foi comunicado ao Centro de Informação Toxicológica (CIT) e está em investigação. Com isso, o estado soma 4 ocorrências que permanecem em investigação.

Até o momento, quatro casos de intoxicação foram descartados pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) : Porto Alegre (homem, 23 anos); Nova Santa Rita (homem, 45 anos); Porto Alegre (homem, 38 anos); Santa Maria (homem, 84 anos).



Já o caso confirmado em paciente atendido pelo Hospital São Lucas da PUCRS, notificado no início da madrugada de quarta-feira (8), permanece em acompanhamento. O exame de sangue confirmou a presença de metanol. O paciente relatou ter ingerido caipirinhas de vodka em um bar em São Paulo, no dia 26 de setembro. Ele apresenta melhora clínica, mantendo apenas cansaço leve e segue em acompanhamento pela vigilância em saúde da Capital.



Em caso de sintomas a orientação dos órgãos é buscar atendimento de saúde imediatamente. Ligue 0800 722 6001 (Disque-Intoxicação – 24h, gratuito). Para denunciar alteração de bebidas em Porto Alegre, ligue para o número 156 (ou pelo aplicativo 156+POA).