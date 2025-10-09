Estado descarta suspeita de intoxicação por metanol em Porto Alegre e outras cidades

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) notificou na manhã desta quinta-feira (9) que foi descartada uma das suspeitas de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Trata-se de um homem de 23 anos, residente em Porto Alegre, cujo exame laboratorial não confirmou a presença da substância. Com isso, quatro casos já foram descartados.

LEIA TAMBÉM: Contaminação por metanol deixa população gaúcha em alerta

O órgão também informou que outras quatro suspeitas seguem em investigação no Rio Grande do Sul: Porto Alegre (homem, 28 anos); Novo Hamburgo (homem, 64 anos); Passo Fundo (mulher, 20 anos); Viamão (homem, 21 anos).

Até o momento, apenas uma ocorrência de intoxicação foi confirmada pela secretaria. O homem de 42 anos, morador de Porto Alegre, consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26 de setembro e apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Ele f oi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30 de setembro, recebeu tratamento e logo conseguiu para liberação, mas continua sendo acompanhado pela vigilância em saúde da Capital.

O governo reforça que o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul está disponível pelo telefone 0800-721-3000, com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, para apoio clínico e orientação especializada.