Novo hospital estadual em Viamão é discutido em audiência pública

O projeto para um novo hospital estadual em Viamão foi debatido em audiência pública no auditório da Faculdade Centro Educacional Santa Isabel (Facesi). A iniciativa do governo do Estado, que prevê uma instituição com leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) na Região Metropolitana, foi apresentada e discutida com a comunidade.

O evento realizado na noite desta segunda-feira (6) contou com a presença dos titulares da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), Pedro Capeluppi, e da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, além de representantes de diferentes segmentos da Região Metropolitana.

LEIA TAMBÉM: Iniciativa do governo do Estado com o Imama inaugura o Outubro Rosa

A proposta é estruturada a partir de uma parceria público-privada (PPP) elaborada pelo Executivo estadual e o pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e prevê contar com 350 leitos, com especialidades em ortopedia, traumatologia, neurologia clínica, neurocirurgia e cirurgia geral e que opere de maneira integrada com as demais unidades da rede pública.

“Não apenas apostamos nesse projeto, como acreditamos que ele será uma virada de página para a região”, disse Arita. Ela também mencionou a confiança na escolha estratégica de estruturar o hospital por meio de uma PPP. “É uma escolha que funcionou muito bem em outras regiões do País”, pontuou.

De acordo com o projeto, o parceiro privado será o responsável pela construção, manutenção e operação do hospital, incluindo os serviços médicos realizados. Durante o período de concessão, cuja duração prevista é de 25 anos, caberá ao Estado regular e fiscalizar a operação. Depois, o poder público retoma a operação da casa hospitalar.

O vice-prefeito de Viamão, Maninho Fauri, lembrou que o projeto começou a ser desenhado quatro anos atrás, graças ao diálogo com o governo do Estado. “Desde então, conseguimos avançar na compra do terreno e na elaboração da proposta. Várias etapas importantes foram percorridas de maneira colaborativa até aqui e queremos continuar esse trabalho”, afirmou.