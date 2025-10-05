1ª Oktoberfest de Porto Alegre leva multidão ao Centro Histórico sob forte calor

O forte calor e os termômetros que marcavam 33°C em Porto Alegre foram fatores que levaram muita gente a participar da 1ª Oktoberfest de Porto Alegre, realizada neste domingo (5) na rua Sete de Setembro, entre a Caldas Júnior e a Bento Martins, no Centro Histórico. Milhares de pessoas celebraram a festa germânica que foi realizada a partir das 12h e seguiu até as 22h.

O calorão resultou em longas filas nas tendas que comercializavam chope e cervejas artesanais. A festa contou com mais de 20 cervejarias parceiras e cerca de 100 torneiras de chope. A temperatura elevada não assustou o público que dançava em plena rua Sete de Setembro ao som de bandinhas alemãs Triozinho Alles Blau e Banda Periquito.

O público elogiou a iniciativa da realização da Oktoberfest em Porto Alegre. Moradora da rua Riachuelo, a auxiliar administrativa Marli da Silva disse que estava curtindo muito a festa no Centro Histórico. "Que esse evento seja realizado com mais frequência. Estou achando tudo muito maravilhoso", destaca. Ela pretendia ficar até o final do evento para assistir ao show da banda Vera Loca.

Os amigos Vanessa Silveira e Alexandre Santos, residentes no bairro Floresta, também foram unânimes em elogiar a festa. "Essa festa é um sucesso", acrescenta Vanessa, que pretendia curtir a roda de samba com o grupo Volto Pra Te Ver.

Além das atrações musicais e da área de gastronomia, a Oktoberfest de Porto Alegre contou com espaço kids, com atividades recreativas, e jogos germânicos.

Por volta das 16h30min, a chuva chegou no Centro Histórico para amenizar o calor intenso. O público, para se proteger da instabilidade que era forte, buscou abrigo nas marquises dos prédios da rua Sete de Setembro.

Muita gente aproveitou a festa e levou sua caixa térmica com cerveja e colocou mesas nas calçadas da via. Essa é a primeira vez que Porto Alegre integra oficialmente o circuito das Oktoberfests do Rio Grande do Sul, ao lado de tradicionais festas realizadas em cidades como Santa Cruz do Sul e Igrejinha.