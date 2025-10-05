Secretarias da Saúde e da Segurança do RS investigam intoxicação

A Secretaria da Saúde do Estado terá, nesta segunda-feira (6), a primeira reunião de trabalho para encaminhamentos sobre casos suspeitos por intoxicação por metanol. O grupo é composto pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, sob a coordenação dos secretários Arita Bergmann (Saúde) e Hideraldo Caron (SSP). O encontro acontece no Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

Leia mais: Porto Alegre investiga caso suspeito de intoxicação por metanol

Conforme apurou o Jornal do Comércio, um homem de 38 anos, morador da Capital, que ficou internado até a noite deste sábado (4) no Hospital de Pronto Socorro (HPS), relatou ter passado mal após ingerir bebida alcoólica. Informações preliminares indicam que a bebida teria procedência do estado de São Paulo. A Cevs também recebeu outra notificação relacionadas ao tema em Santa Maria, mas descartou após avaliação preliminar.

O caso em Porto Alegre passa por investigação, que envolve os exames médicos, a avaliação de amostras de sangue, e perícia técnica pelo Instituto Geral de Perícia (IGP). O IGP analisatá a bebida ingerida e o local onde o homem esteve, além do rastreamento do produto. O Governo do Estado não divulga o local, em função de garantir segurança na investigação.

Também neste sábado, o governo do Estado de São Paulo confirmou a segunda morte provocada por metanol. Mais cedo, o Ministério da Saúde disse que em todo o País eram 127 casos de intoxicação por metanol. De acordo com a pasta, desse total, 11 casos têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.

Dessas notificações, 104 eram em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 casos em investigação em Pernambuco, 4 em investigação no Mato Grosso do Sul, 2 sendo investigados na Bahia, 2 no Goiás e 2 no Paraná, 1 no Distrito Federal, 1 em Roraima, 1 em Minas Gerais, 1 em Mato Grosso, 1 no Espírito Santo e 1 no Piauí.

Dentre os registros, 12 são de óbitos, sendo agora dois confirmados no Estado de São Paulo e 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).