Publicada em 04 de Outubro de 2025 às 20:04

Porto Alegre investiga caso suspeito de intoxicação por metanol

Presença de metanol no organismo de paciente na capital gaúcha está em análise

Claudio Medaglia
Atualizado às 22h15min
As Secretarias de Saúde de Porto Alegre e do Estado informaram neste sábado (4) que um caso suspeito de intoxicação por metanol na Capital está em investigação. Conforme apurou o Jornal do Comércio, o paciente seria um homem de 38 anos, morador da capital, que relatou ter consumido bebida alcoólica. Informações preliminares indicam que a bebida teria procedência do estado de São Paulo.
De acordo com o comunicado, o paciente foi levado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro e está com alta programada ainda na noite deste sábado. Amostras de sangue foram colhidas e estão em análise para investigação do caso.
Ainda conforme a nota, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu duas notificações relacionadas ao tema, mas uma delas foi descartada após avaliação preliminar.
Também neste sábado, o governo do Estado de São Paulo confirmou a segunda morte provocada por metanol. Mais cedo, o Ministério da Saúde disse que em todo o País eram 127 casos de intoxicação por metanol. De acordo com a pasta, desse total, 11 casos têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.
Dessas notificações, 104 eram em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 casos em investigação em Pernambuco, 4 em investigação no Mato Grosso do Sul, 2 sendo investigados na Bahia, 2 no Goiás e 2 no Paraná, 1 no Distrito Federal, 1 em Roraima, 1 em Minas Gerais, 1 em Mato Grosso, 1 no Espírito Santo e 1 no Piauí.
Dentre os registros, 12 são de óbitos, sendo agora dois confirmados no Estado de São Paulo e 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

