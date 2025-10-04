Porto Alegre investiga caso suspeito de intoxicação por metanol

Atualizado às 22h15min
As Secretarias de Saúde de Porto Alegre e do Estado informaram neste sábado (4) que um caso suspeito de intoxicação por metanol na Capital está em investigação. Conforme apurou o Jornal do Comércio, o paciente seria um homem de 38 anos, morador da capital, que relatou ter consumido bebida alcoólica. Informações preliminares indicam que a bebida teria procedência do estado de São Paulo.
De acordo com o comunicado, o paciente foi levado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro e está com alta programada ainda na noite deste sábado. Amostras de sangue foram colhidas e estão em análise para investigação do caso.
Ainda conforme a nota, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu duas notificações relacionadas ao tema, mas uma delas foi descartada após avaliação preliminar.
Também neste sábado, o governo do Estado de São Paulo confirmou a segunda morte provocada por metanol. Mais cedo, o Ministério da Saúde disse que em todo o País eram 127 casos de intoxicação por metanol. De acordo com a pasta, desse total, 11 casos têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.
Dessas notificações, 104 eram em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 casos em investigação em Pernambuco, 4 em investigação no Mato Grosso do Sul, 2 sendo investigados na Bahia, 2 no Goiás e 2 no Paraná, 1 no Distrito Federal, 1 em Roraima, 1 em Minas Gerais, 1 em Mato Grosso, 1 no Espírito Santo e 1 no Piauí.
Dentre os registros, 12 são de óbitos, sendo agora dois confirmados no Estado de São Paulo e 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).