Porto Alegre investiga caso suspeito de intoxicação por metanol

Atualizado às 22h15min

As Secretarias de Saúde de Porto Alegre e do Estado informaram neste sábado (4) que um caso suspeito de intoxicação por metanol na Capital está em investigação. Conforme apurou o Jornal do Comércio, o paciente seria um homem de 38 anos, morador da capital, que relatou ter consumido bebida alcoólica. Informações preliminares indicam que a bebida teria procedência do estado de São Paulo.

De acordo com o comunicado, o paciente foi levado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro e está com alta programada ainda na noite deste sábado. Amostras de sangue foram colhidas e estão em análise para investigação do caso.

Ainda conforme a nota, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu duas notificações relacionadas ao tema, mas uma delas foi descartada após avaliação preliminar.

Também neste sábado, o governo do Estado de São Paulo confirmou a segunda morte provocada por metanol. Mais cedo, o Ministério da Saúde disse que em todo o País eram 127 casos de intoxicação por metanol . De acordo com a pasta, desse total, 11 casos têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.

Dessas notificações, 104 eram em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 casos em investigação em Pernambuco , 4 em investigação no Mato Grosso do Sul , 2 sendo investigados na Bahia , 2 no Goiás e 2 no Paraná , 1 no Distrito Federal , 1 em Roraima , 1 em Minas Gerais , 1 em Mato Grosso , 1 no Espírito Santo e 1 no Piauí .