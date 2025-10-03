Bahia investiga primeira morte suspeita de intoxicação por metanol

O estado da Bahia registrou o primeiro caso de morte suspeita de intoxicação por metanol no município de Feira de Santana. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3), pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

A vítima é um homem de 56 anos que deu entrada na UPA de Queimadinha com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol e morreu nesta madrugada. O dia em que ele foi atendido na UPA e a bebida que teria consumido não foram divulgados.

"Amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação", disse a secretaria estadual.

Governo da Bahia e Prefeitura de Feira de Santana afirmaram que estão em contato com o Ministério da Saúde para relatar as informações sobre o acontecimento. Até o momento, os únicos estados que confirmaram morte ou suspeita de contaminação por metanol em bebida foram São Paulo e Pernambuco.