Centro Histórico de Porto Alegre recebe a 1° Oktoberfest oficial da cidade

A Oktoberfest, um festival de origem alemã, será realizada pela primeira vez, de maneira oficial, em Porto Alegre, na rua Sete de Setembro, próximo a Casa de Cultura Mario Quintana, neste domingo (5), entre as 12h e às 22h. O evento conta com 22 cervejarias parceiras e mais de 100 torneiras de chopp, atrações musicais com bandinhas alemãs, roda de samba e rock gaúcho. A praça de alimentação será na rua dos Andradas, e bares e restaurantes locais estarão oferecendo comidas típicas. A entrada é gratuita.
Cezar Schirmer, secretário Municipal de Planejamento e Gestão, afirma que o evento faz parte das mudanças que a atual gestão quer para o Centro da Capital, para tornar um local mais movimentado à noite e aos finais de semana. "Queremos apoiar eventos que movimentem essa região da cidade, que tragam pessoas que geralmente não frequentam esse local. Nosso objetivo é mudar a visão das pessoas que o Centro é um local violento". A organização espera mais de 15 mil pessoas.
Dentre as mais de 20 cervejarias parceiras está a Daluz Cervejaria. Michelle Vieceli, uma das sócias do estabelecimento, diz que a expectativa para o evento é grande. "Vamos estar entre tantas outras cervejarias, e estamos esperando uma grande visibilidade, por estar participando da 1° Oktober da cidade". Para o dia, a cervejaria está levando 300 litros de cerveja.
O evento conta com apoio de serviços da Prefeitura de Porto Alegre. A rua Sete de Setembro será bloqueada para a circulação de veículos, com reforço de segurança da Guarda Municipal. Banheiros químicos e equipes de limpeza também estarão presentes. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fica responsável pela organização do trânsito.
Confira a programação musical:
12h30min às 13h15min - Triozinho Alles Blau;
13h30min às 15h30min - Banda Periquito;
15h30min às 16h15min - Triozinho Alles Blau;
16h15min às 18h15min - Volto pra te ver;
18h15min às 19h - Triozinho Alles Blau;
19h às 21h - Vera Loca.
