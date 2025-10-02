Cristo Protetor de Encantado ganha iluminação especial na abertura da campanha do Outubro Rosa

A partir deste mês, o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari (RS), ganha uma nova cor, sendo iluminado de rosa, em apoio ao Outubro Rosa. O movimento internacional chama a atenção para a conscientização e prevenção do câncer de mama, reforçando a importância do diagnóstico precoce.



O monumento, com 43,5 metros de altura, receberá a iluminação durante todo o mês. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que 73.610 novos casos de câncer de mama sejam registrados até 2025, com uma taxa de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres, e que a doença cause 18 mil mortes. Embora rara, a doença também pode acometer homens, representando cerca de 1% dos casos.

A doença é a neoplasia que mais atinge mulheres no Brasil, sendo as regiões Sul e Sudeste as que apresentam maiores taxas de incidência e mortalidade. Diante desses dados, a detecção precoce e a prevenção primária desempenham um papel crucial na redução dos números da doença. O acesso à informação, exames de rotina e cuidados com a saúde são essenciais para que a população feminina esteja preparada para identificar os sinais e buscar tratamento adequado o quanto antes.