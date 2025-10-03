Porto Alegre recebe Caravana do Futebol Feminino

Porto Alegre irá receber, entre os dias 6 e 12 de outubro, a Caravana do Futebol Feminino. A iniciativa tem o objetivo de incentivar e popularizar a modalidade, aproximando o público do esporte. A caravana percorre o Brasil inteiro, com duas carretas expositórias. Uma delas passando filmes temáticos e a outra sendo interativa, imersiva e educativa, com fotos, cabines, jogos interativos e Inteligência Artificial, que responde dúvidas do público. São sete dias de exposições, e cinco de cinema ao ar livre, com apresentações culturais, convidadas históricas, projetos parceiros e atividades. A exposição irá passar por 24 municípios neste ano.

Débora Garcia, secretária da Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminina 2027 (Secopa 2027), conta que trouxeram esse evento para a cidade como uma das medidas de preparação e incentivo para a Copa, já que Porto Alegre será uma das sedes, com o estádio Beira-Rio representando o Estado.

Como forma de preparação para o evento, apesar de todas as seleções participantes estarem definidas desde o final de 2026, o comitê organizador já está visitando todos os consulados, para colocar Porto Alegre à disposição de possíveis delegações que irão participar do torneio. "Já chamamos alguns países para fazer amistosos com a seleção brasileira e a dupla Gre-Nal. Disponibilizamos nossos hotéis, já que os times poderão escolher onde ficarão hospedados", exemplifica Débora. Ela dá o exemplo da Argentina e do Uruguai, que por serem vizinhos, seria mais fácil a adaptação à cultura da cidade.

Outra medida adotada é visitar todos os clubes sociais e esportivos para implementar a modalidade feminina (tanto em campo como no futsal). "Hoje tu chega nos clubes sociais e não tem categoria para meninas. Muitas querem jogar e não têm a oportunidade, e acabam tendo que jogar com os meninos". De acordo com a secretária, diversos clubes já estão em processo de implementação, e a ideia é fazer jogos entre eles na modalidade feminina, em 2026.

Débora está visitando as oito cidades-sedes para conversar com os secretários e conhecer os estádios e as operações para trazer melhorias para a Capital. A respeito dos aprendizados, ela diz que Porto Alegre está muito bem preparada. "Estamos na frente em relação a outras sedes, pois fomos a única capital que criou uma secretaria específica para a Copa. Por isso eu digo, a melhor Copa vai ser aqui".

Como marca e legado do evento, a secretária diz que objetivo da organização é encorajar as mulheres. "Nosso desejo é empoderar as mulheres e valorizá-las, para que possam jogar onde elas quiserem. Hoje elas não conseguem ir num parquinho, fazer o time delas, pois quem joga geralmente são os meninos".

A respeito da economia da cidade, Debora diz que sabe da importância de trazer o evento para a Capital, para movimentar a economia local, lotando hotéis, bares e restaurantes. "Nós passamos por uma enchente. Queremos movimentar o comércio para ajudar a economia".

Entre os dias 14 e 17 de outubro será realizado um workshop com a Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), onde serão passadas mais informações sobre o evento, e a partir disso, serão realizados outros planejamentos.

O Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez, durante os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Será a décima edição do torneio, com 32 seleções. Na história, cinco foram coroadas campeãs: Estados Unidos (4x), Alemanha (2x), Noruega, Japão e Espanha.