Aerolíneas Argentinas ampliará frequência de voos de Porto Alegre a Buenos Aires em 2026

A Aerolíneas Argentinas aumentará a frequência dos voos de Porto Alegre a Buenos Aires em 2026. Ao todo, as atuais quatro rotas diretas semanais passarão a cinco a partir do mês de abril. A confirmação foi dada ao governador Eduardo Leite (PSD) pelo CEO da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, durante um almoço realizado após a cerimônia de abertura da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT) neste sábado (27).
O anúncio marca a retomada do patamar de operações vigente antes da pandemia de Covid-19. Desde a reativação da rota, em março de 2025, a companhia vinha operando com uma frequência menor. Agora, serão retomados os voos aos domingos.
“Essa é uma grande notícia para os gaúchos e para os argentinos. A ampliação das frequências da Aerolíneas entre Porto Alegre e Buenos Aires vai impulsionar o turismo e a economia do nosso Estado, além de reforçar ainda mais a conexão com nossos vizinhos hermanos”, destacou Leite em material divulgado à imprensa.
A Aerolíneas Argentinas já havia anunciado na sexta-feira (26), que criaria uma rota de voos diretos ligando Porto Alegre à cidade de Punta del Este, no Uruguai, durante a temporada de verão. A empresa também vai operar voos diretos de São Paulo para a cidade uruguaia. Em território argentino, haverá mais linhas de Buenos Aires para Montevideo e de Córdoba para Punta del Este.