Aerolíneas Argentinas ampliará frequência de voos de Porto Alegre a Buenos Aires em 2026

A Aerolíneas Argentinas aumentará a frequência dos voos de Porto Alegre a Buenos Aires em 2026. Ao todo, as atuais quatro rotas diretas semanais passarão a cinco a partir do mês de abril. A confirmação foi dada ao governador Eduardo Leite (PSD) pelo CEO da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, durante um almoço realizado após a cerimônia de abertura da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT) neste sábado (27).

O anúncio marca a retomada do patamar de operações vigente antes da pandemia de Covid-19. Desde a reativação da rota, em março de 2025, a companhia vinha operando com uma frequência menor. Agora, serão retomados os voos aos domingos.

“Essa é uma grande notícia para os gaúchos e para os argentinos. A ampliação das frequências da Aerolíneas entre Porto Alegre e Buenos Aires vai impulsionar o turismo e a economia do nosso Estado, além de reforçar ainda mais a conexão com nossos vizinhos hermanos”, destacou Leite em material divulgado à imprensa.