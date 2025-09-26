Aerolíneas Argentinas anuncia voos diretos de Porto Alegre a Punta del Este

A companhia aérea, Aerolíneas Argentinas, anunciou por meio de suas redes sociais que Porto Alegre terá voos diretos para Punta del Este, no Uruguai, durante a temporada de verão. As operações iniciam em 26 de dezembro e se estendem até 31 de janeiro. Os embarques ocorrem nas sextas e sábados, com retornos previstos para sábados e domingos. A viagem terá 1h20min de duração e as passagens podem variar em valores de R$ 2.367 a R$ 2.691.

A empresa também vai operar voos diretos de São Paulo para a cidade uruguaia. Em território argentino, haverá mais linhas de Buenos Aires para Montevideo e de Córdoba para Punta del Este. A operação faz parte da mobilidade "quinta liberdade aérea" que não era aplicada desde 2012.

No comunicado, a empresa afirma que reforça o compromisso de fortalecer a integração regional, um destino no qual não opera localmente.