Público celebra cultura gaúcha com desfile de 20 de setembro na orla do Guaíba

O governador Eduardo Leite (PSD), o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB), o patrono dos festejos em 2025, Mário Barboza de Mattos e outras autoridades homenagearam o radialista Darcy Fagundes durante o desfile de 20 de setembro na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre.

Durante o desfile, artistas regionais declamaram poesias e o grupo Alma Gaudéria cantou canções tradicionalistas. Entre uma apresentação e outra, Leite desceu do palanque para cumprimentar e tirar fotos com os espectadores, que se espalhavam ao longo da orla do Guaíba para assistir às comemorações.

Um dos momentos mais aplaudidos foi quando os cavaleiros de diversas regiões do Estado desfilaram na orla.

Confira mais fotos do desfile:



Governador Eduardo Leite acompanhou o Desfile Farroupilha deste sábado TÂNIA MEINERZ/JC

Desfile do dia 20 de Setembro celebra a Revolução Farroupilha TÂNIA MEINERZ/JC

Patrono dos Festejos Farroupilhas 2025, Mário Mattos, celebra o 20 de setembro TÂNIA MEINERZ/JC

Desfile contou com cavaleiros de diversas regiões do Estado TÂNIA MEINERZ/JC

