Confira a programação do Desfile Farroupilha em Porto Alegre

Ocorre neste sábado (20) o tradicional Desfile Farroupilha em Porto Alegre. A cerimônia começa às 8h, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, e será conduzida pela comunicadora Ana Claudia Feltrin e pelo poeta e declamador Odilon Ramos. O grupo Alma Gaudéria, vencedor do concurso que escolheu a música-tema dos Festejos Farroupilhas 2025, também participa da celebração.



Após a revista da tropa realizada pelo governador Eduardo Leite, começa o desfile cívico-militar, com a participação de 1,3 mil integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Penal.

