Confira a programação do Desfile Farroupilha em Porto Alegre

Ocorre neste sábado (20) o tradicional Desfile Farroupilha em Porto Alegre. A cerimônia começa às 8h, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, e será conduzida pela comunicadora Ana Claudia Feltrin e pelo poeta e declamador Odilon Ramos. O grupo Alma Gaudéria, vencedor do concurso que escolheu a música-tema dos Festejos Farroupilhas 2025, também participa da celebração.
Após a revista da tropa realizada pelo governador Eduardo Leite, começa o desfile cívico-militar, com a participação de 1,3 mil integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Penal.
A partir das 10h15min, desfilam 22 entidades de diversas regiões do Estado, com 477 cavalarianos, prendas e peões do Rio Grande do Sul. No palanque oficial também estarão presentes outras autoridades, como o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, que acompanham a festa tradicionalista ao lado do patrono dos Festejos 2025, o jornalista, escritor e artista Mário Barboza de Mattos.
Programação do Desfile Farroupilha
8h – Revista da tropa
8h20 – Início do desfile cívico-militar
10h – Início da encenação temática
10h15 – Início do desfile tradicional
