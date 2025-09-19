Prefeitura de Porto Alegre anuncia novo modelo de ônibus elétrico

Com Luana Pazutti



Nesta sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) apresentou um novo modelo de ônibus elétrico superarticulado de Porto Alegre, o e-Bus. O lançamento do veículo, que foi pensado para atender às necessidades da cidade, ocorreu no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia. Estiveram presentes o prefeito Sebastião Melo e o secretário da pasta, Adão de Castro Júnior.

O e-Bus, que comportará até 146 passageiros, terá 3,52 metros de altura, 2,53 metros de largura e 21,5 metros de comprimento. Segundo Melo, o veículo deve entrar em circulação nas redes de teste, que contemplam as rotas do T7, Lomba do Pinheiro, e T11, dentro de um mês.

Ampliação da frota

Na cerimônia, conforme o secretário municipal de Mobilidade Urbana já havia antecipado ao Jornal do Comércio, também foi oficialmente anunciada a aquisição de 100 novos veículos sustentáveis para a capital gaúcha

A iniciativa será viabilizada por meio de um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor aproximado de R$ 447 milhões. O investimento será aplicado tanto para a aquisição da frota quanto para a implantação de estações de recarga de alta capacidade.

A utilização dos recursos depende, contudo, da aprovação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Se assinado o contrato, a previsão é de que os novos coletivos comecem a circular em 2026, com entregas distribuídas ao longo dos próximos três anos.

De acordo com a prefeitura, desde 2024, a implementação de 12 ônibus do projeto-piloto de eletrificação da frota já evitou a emissão de 874,02 toneladas de gases poluentes em Porto Alegre.

Os veículos também se destacam por oferecer um ambiente mais silencioso, Wi-Fi gratuito e carregamento de celulares a bordo. Outro diferencial é o benefício da gratuidade, em que os usuários do Cartão TRI têm direito à segunda passagem sem custo, caso embarquem em uma linha diferente até 30 minutos depois de sair do veículo. O benefício é concedido automaticamente, sem desconto do saldo do cartão.