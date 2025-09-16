Porto Alegre é a capital mais bem avaliada em ranking de transparência

Porto Alegre conquistou o primeiro lugar entre as capitais brasileiras no Ranking da Transparência Administrativa, elaborado pela Universidade de São Paulo (USP). No levantamento, a capital gaúcha alcançou 95,59% dos critérios avaliados, ocupando ainda a segunda colocação no ranking geral.

O estudo mostra que apenas seis estados e cinco capitais cumprem mais de 90% dos 44 quesitos analisados nos portais de transparência de governos federal, estaduais e municipais. O Paraná lidera a lista nacional, enquanto Sergipe aparece em último lugar entre os estados. Já entre as capitais, Rio Branco (AC) registrou o pior desempenho.

“Recebemos esse resultado com muito orgulho, pois ele reflete o empenho incansável das nossas equipes, que buscam continuamente melhorias nas ferramentas de transparência para oferecer informação atualizada e clara ao cidadão sobre as atividades da administração pública”, afirmou a secretária de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, Mônica Leal.

O levantamento foi realizado pelo Laboratório de Governo (LabGov), núcleo da Faculdade de Direito da USP dedicado a pesquisas sobre políticas públicas, governança e transparência. Foram analisados os portais de transparência do Executivo federal, dos estados e das capitais no 2º semestre de 2023 e no 1º semestre de 2024. Além da disponibilização das informações, o estudo também avaliou aspectos de acessibilidade, como design e layout, que tornam a navegação mais prática, rápida e intuitiva.

Em 2025, Porto Alegre passou a oferecer, de forma inédita no país, um painel de monitoramento das emendas parlamentares. A ferramenta reúne informações sobre o direcionamento de recursos do orçamento municipal feito pelos vereadores da Capital. O painel apresenta dados como:



- O parlamentar autor da emenda;

- O órgão que receberá;

- O valor financeiro;

- Quem será o beneficiário;

- A finalidade da emenda;

- O detalhamento das etapas de execução, incluindo empenho, liquidação e pagamento.

Outra novidade é o módulo de consultas da Receita Municipal, que permite acompanhar todas as fases do ciclo da receita: previsão, lançamento, realização e recolhimento. O recurso atende integralmente à legislação vigente e às recomendações do Tribunal de Contas, integrando a Avaliação Nacional de Transparência Pública. Essa é a primeira etapa do projeto de modernização do Portal da Transparência, que busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a gestão fiscal.



Além disso, o portal disponibiliza agora o mapa das obras da cidade, uma plataforma interativa para acompanhar a execução contratual de obras e serviços de engenharia e arquitetura. Entre as informações acessíveis estão valores investidos, prazos, situação atual e empresas responsáveis.