IBGE lança pesquisa para coletar dados e ouvir população atingida pelas enchentes

Quase um ano e meio depois, o tema das enchentes segue aquecido na pauta do Estado e traz consigo debates e levantamentos para ampliar o conhecimento referente às catástrofes naturais. Com as cheias cada vez mais frequentes, ainda que em magnitudes abaixo do que foi registrado em maio do ano passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta segunda-feira (15), a Pesquisa Especial sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (PEERS), na sede da Secretaria Estadual da Fazenda, em Porto Alegre.

O intuito, além de levantar novos dados sobre os danos registrados, é entender a situação da população atingida e o que deveria e ainda deve ser feito para recuperar o padrão de vida anterior à catástrofe. O projeto com o slogan “Responder é Reconstruir” pretende entrar em contato com 34.072 domicílios em 133 municípios afetados, com número telefônico cadastrado no Censo Demográfico de 2022. A divulgação dos resultados está prevista para o primeiro semestre de 2026 e cada residência representa uma entrevista.

A pesquisa terá quatro perguntas norteadoras: As enchentes afetaram a sua casa? Sua qualidade de vida mudou? Os serviços públicos foram interrompidos? O que ainda precisa ser feito? As conversas, no entanto, podem se estender justamente para que as pessoas tenham o espaço e a oportunidade de falar sobre seus casos e angústias vividas no momento de crise.

“Vamos comparar a situação do transporte público e de acesso a serviços como saúde, qualidade da água e energia elétrica para poder subsidiar as políticas públicas e ações preventivas para o futuro”, explica a gerente substituta de Estudos e Pesquisas Sociais do IBGE, Juliana Paiva. Ela também frisa que a pesquisa possui um caráter experimental, já que é inédita no Brasil.

No entanto, é clara a preocupação dos integrantes do instituto com a dificuldade para contatar os entrevistados selecionados. Na base de dados do Censo de 2022, as pessoas escolhidas receberão uma notificação via e-mail ou carta, informando a situação. É preciso salvar o número do IBGE — (21) 2142-0123 — para que ele não seja confundido com telemarketings e afins.

Foi salientada por todos os envolvidos no anúncio a importância da clareza no primeiro contato, considerada a parte mais difícil do processo. O superintendente adjunto do IBGE no Rio Grande do Sul, Luís Eduardo Puchalski, concentrou sua fala em volta do tema, assim como o diretor-adjunto de Pesquisas do IBGE, Vladimir Miranda.

O diretor ainda destaca a expectativa pela nova base de dados. “Nunca fizemos esse tipo de levantamento junto com as pessoas diretamente. Os prefeitos, o governo estadual e o governo federal vão poder se basear para tomar novas ações para evitar que esse tipo de catástrofe tome uma dimensão tão grande”, completa. Já a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, enfatiza que “não interessa a dimensão política, e sim os dados para tornar o RS mais resiliente”.

E apesar do enfoque no Estado pela vivência de 2024, a coordenadora de Meio Ambiente da Diretoria de Geociências do instituto, Maria Luísa Pimenta, relata que 66% das cidades brasileiras têm baixa ou baixíssima capacidade adaptativa para desastres geo-hidrológicos. O número, segundo ela, reflete um “despreparo que mostra que a adaptação climática requer ações urgentes diante dos efeitos das alterações do clima”.