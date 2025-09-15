Vizinhança reclama de som alto no Acampamento Farroupilha à noite

Pessoas que moram próximo ao Parque Harmonia, onde ocorre o Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, têm relatado som alto à noite. A assessoria de imprensa da GAM3 Parks, responsável pela gestão da estrutura, informa, no entanto, que não há excesso após a meia-noite, horário limite para os shows.

“A gente tem medições tanto no Centro Histórico, na Zona Sul e em outros locais próximos. Um técnico vai na casa do reclamante ou no bairro/rua e faz a medição do show durante e depois. Não podem ocorrer alterações maiores que 5 decibéis”, explica a assessoria.

As principais reclamações são sobre a última terça-feira, dia 9 de setembro, por volta das 23h30min. No grupo de WhatsApp de moradores da Cidade Baixa, alguns vizinhos classificaram como “barulho insuportável”.

A Cidade Baixa não está, atualmente, no mapa de medições de som pois a reclamante cadastrada teria dito que não havia mais problemas na região. O Acampamento Farroupilha segue até o dia 21 de setembro, próximo sábado, com 236 piquetes.

440 mil pessoas circularam pelo local De sexta-feira a domingo,. Desde 1º de setembro, o público acumulado chega a 1,3 milhão de pessoas.

Confira a nota completa da assessoria de imprensa:

"Realizamos medições de ruído em todos os eventos realizados no Parque Harmonia, como parte do compromisso com a legislação vigente e o respeito à comunidade do entorno. Durante o Acampamento Farroupilha 2025, não houve, até o momento, qualquer registro de reclamações que excedam os padrões normais. Sendo nenhum registro realizado que não esteja atendendo as normas. Reforçamos que as medições são feitas também em bairros próximos ao parque, de forma constante e criteriosa, não tendo sido identificadas alterações relevantes. Importante destacar ainda que os laudos técnicos dessas medições serão periodicamente encaminhados ao Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, garantindo total transparência e responsabilidade na condução das atividades no parque."