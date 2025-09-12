Fadergs organiza Feirão de Empregabilidade para pessoas 50+

A FADERGS e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realizam nesta segunda-feira (15) o Feirão de Empregabilidade para pessoas a partir dos 50 anos. A ação será realizada das 9h às 12h, na sede do centro universitário (Rua Marechal Floriano Peixoto, 185), e tem como o objetivo fomentar a recolocação no mercado de trabalho por meio da intermediação direta entre empresas e trabalhadores.



Até o momento, há 12 empresas confirmadas e mais de 100 vagas de emprego a serem preenchidas nos setores de comércio, indústria e serviços. A ação busca promover um ambiente de maior diversidade geracional e valorização das competências profissionais, contribuindo para a igualdade de oportunidades nas relações de trabalho.

Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF.

Oportunidade de estudos 50+

Também há oportunidade para quem tem 50 anos ou mais e deseja retomar os estudos.



A FADERGS, integrante do Ecossistema Ânima, oferece os benefícios da Bolsa Vivência Premiada. A iniciativa busca incentivar pessoas a partir dos 50 anos a voltarem a estudar com foco na recolocação no mercado de trabalho ou impulsionamento de carreira. O programa oferece bolsas de estudos que variam de 50% a 60% do valor da mensalidade, conforme a idade do estudante.



Para participar, o candidato deve realizar sua inscrição no site da instituição, com apresentação de documento de identidade. A equipe de atendimento do centro universitário será responsável por validar as informações e confirmar o benefício.