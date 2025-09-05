CIEE-RS oferece qualificação gratuita com oficinas digitais

Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, a qualificação deixou de ser diferencial para se tornar necessidade. Atento a essa realidade, o CIEE-RS oferece as Oficinas Digitais, serviço que disponibiliza gratuitamente capacitações on-line em diferentes áreas, contribuindo para ampliar o acesso ao conhecimento e apoiar a formação de novas competências.

As oficinas são abertas e gratuitas, sem restrição de idade ou escolaridade. Ao se inscrever, o participante acessa material de estudo preparado por especialistas, realiza testes para fixar os conteúdos e, ao final, recebe certificado de conclusão, que pode ser utilizado para enriquecer o currículo. A proposta é democratizar a educação digital e ajudar mais pessoas a se prepararem para os desafios do mundo do trabalho, seja em busca do primeiro emprego, de uma recolocação profissional ou de atualização em suas áreas de atuação.

A iniciativa amplia a missão do CIEE-RS de formação e inclusão produtiva, agora potencializada pelas ferramentas digitais.

“A iniciativa amplia a missão do CIEE-RS de formação e inclusão produtiva, agora potencializada pelas ferramentas digitais. As capacitações são remotas, permitindo que os interessados aprendam de qualquer lugar do Rio Grande do Sul e até mesmo fora do estado”, destaca Tiago Jacques, coordenador na Gerência de Aprendizagem e Desenvolvimento Social do CIEE-RS.

Neste mês de setembro, estão abertas cinco oficinas: Saúde e Segurança no Trabalho, voltada à promoção de ambientes mais seguros; Tendências e Profissões do Futuro, que apresenta carreiras em alta e o impacto das novas tecnologias; Empreendedorismo Juvenil: do sonho ao negócio, incentivo para que jovens transformem ideias em planos de ação; Setembro Amarelo: valorização da vida e prevenção ao suicídio, com foco em saúde mental; e Empreendedorismo e Inovação, que aborda conceitos básicos e práticas criativas para desenvolver projetos.

Todas as capacitações desta leva ficam disponíveis até 30 de setembro, com inscrições pela plataforma Conjuntos. Mais informações e inscrições podem ser acessadas no portal cieers.org.br/portal/oficinas-digitais. A cada oficina concluída, o participante dá um passo em direção a um futuro profissional mais sólido - e o CIEE-RS reafirma seu compromisso histórico com a inclusão social pela educação.